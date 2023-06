Ook de goedkoopste kermis wordt duurder

Alles wordt duurder en dus de kermis ook. Zelfs op goedkoopste kermis van Nederland is de ritprijs gestegen, tot zo’n 50 cent extra. Exploitanten die dinsdag in Best hun attracties opbouwen zeggen dat ze geen andere keus hebben.

Best is al jaren de goedkoopste kermis van Nederland. Volgens Hans van Tol van kermisvakbond BOVAK komt dat door de prijsafspraken die de gemeente met exploitanten maakt. En door de periode waarin de kermis wordt gehouden. In deze periode zijn er immers nog niet zoveel andere kermissen.

Ber Mobron staat samen met zijn zoon met de Swing Bob op de kermis in Best. Vorig jaar draaide hij voor 2 euro per rit, dit jaar is dat 2,50 euro. “De prijzen voor het transport, de brandstof en alle andere kosten zijn gestegen. We zijn genoodzaakt om iets duurder te worden. Het kan niet anders”, zegt hij. Hij verwacht niet dat de prijsstijging leidt tot minder bezoekers. “De mensen vinden dit nog wel betaalbaar, denk ik. “En je hoeft op de kermis geen geld uit te geven om plezier te beleven”, voegt hij er nog aan toe.

Dat ook de prijzen op de goedkoopste kermis van Nederland stijgen, is onvermijdelijk, vertellen twee exploitanten. Een van hen is Frank Melissen. Hij heeft een kraam waar spelletjes gespeeld kunnen worden. “Onze kracht is om veel spullen weg te geven. Dat wil ik blijven doen. Ik ben iets duurder geworden, maar ik heb ook wat van mijn eigen winst afgenomen. Die balans moet je zoeken.”

Toch staan er dit jaar in Best meer dan honderd attracties. Volgens Van Tol omdat sommige exploitanten niet anders kunnen. “Er zijn geen alternatieven in deze periode. Of je gaat als ondernemer met je handel naar huis, om ook transport- en brandstofkosten kwijt te zijn. Of je gaat met je attractie naar Best. Dan haal je die kosten er misschien nog net uit.”

Goedkoop klinkt leuk, maar Van Tol is daar helemaal niet zo blij mee. Hij legt graag uit waarom. “Onze kosten zijn enorm gestegen. Exploitanten moeten altijd verhuizen, daar zijn transport- en brandstofkosten mee gemoeid. Het onderhoud is duurder geworden. De ritprijs in Best is veel te weinig gestegen. Sommige ondernemers kunnen hier niet eens naartoe omdat het niet rendabel is.”

De goedkope ritprijzen in Best strooien mensen zand in de ogen, meent Van Tol. “Ik vind het jammer dat vaak gezegd wordt dat de kermis zo duur is. Maar een kermis zoals Best draagt daar aan bij. Mensen vragen zich af waarom het daar zo goedkoop is. Terwijl de prijzen niet gangbaar zijn.”

Volgens Van Tol is Nederland in Europa juist het goedkoopste kermisland in Europa. De ritprijs ligt in landen om ons heen hoger, legt hij uit. “In Duitsland en België is de prijs voor een gemiddelde attractie 4, 5 of 6 euro. Duurdere attracties gaan richting de 7 of 8 euro. Die prijzen halen we hier niet.”