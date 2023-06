Bezorger rijdt wagentje klem onder luifel van appartementencomplex

Een bezorger van een online boodschappenservice heeft zich dinsdagavond behoorlijk in de nesten gewerkt. Op de Postelse Hoeflaan in Tilburg reed hij het bezorgwagentje klem onder een luifel. De brandweer moest eraan te pas komen om hem vervolgens weer los te trekken.

Iets voor half negen ging het mis. Toen de bezorger wilde parkeren bij het appartementencomplex, had hij niet in de gaten dat zijn wagen hoger was dan de luifel voor de ingang. Met alle gevolgen van dien.

In een poging om de zogeheten e-worker zelf weer los te krijgen, liet de bezorger de banden leeglopen. Toen ook dat niet mocht baten, schakelde hij de brandweer in.

Met een speciale kabel wist de brandweerwagen het voertuigje even later dan toch te bevrijden. Wel zijn zowel de bovenkant van de bezorgwagen als de luifel licht beschadigd geraakt.