Mandy en Arie kregen onverwachts een drieling: 'Wel even schakelen'

Ze hadden één zoon en wilden er voor hem graag nog een broertje of zusje bij. Maar nu hebben Mandy (30) en Arie (28) Pronk uit Halsteren plots vier kinderen. Het stel bleek in verwachting van een drieling. En woensdag mag het gezin na weken in het ziekenhuis eindelijk samen naar huis. “Ons huis is gelukkig groot genoeg”, lacht Mandy. “Maar we hebben wel veel meer spullen moeten aanschaffen.”

Dat vertelt ze in een interview in het radioprogramma Afslag Zuid. Mandy en Arie konden al een tijdje aan het idee wennen. Want al bij de eerste echo na zeven weken ontdekten ze het verrassende nieuws. “Ik had al zo’n vermoeden dat het er twee waren”, vertelt Mandy. “Maar toen zei de verloskundige, ik denk zelfs drie. Wij riepen tegelijk: drie?!’'

"Na de geboorte van ons eerste kindje vonden we het eigenlijk ook wel goed zo."

Dat was voor het stel, dat al sinds hun tienerjaren samen is, wel even schakelen. “Toen we jong waren leek het ons wel leuk om vier kinderen te hebben. Maar toen we ons eerste kindje kregen was dat helemaal fantastisch. En daarmee was het ook wel goed zo”, zegt ze. “Uiteindelijk begon het toch te kriebelen en besloten we toch nog te gaan voor een broertje of zusje voor Ezra. En nu hebben we er ineens vier!” Het stel was compleet overdonderd, maar ook meteen enthousiast. “We wisten dat dit ook wel bij ons past. Zelfs onze vrienden zeiden: als dit bij iemand moest gebeuren is dat bij jullie. Dus het komt wel goed”, zegt Mandy vol vertrouwen. En ook zoontje Ezra heeft broertjes Manoah en Tobias en zusje Lydia al volledig in zijn hart gesloten. “Eerst vond hij het nog moeilijk te begrijpen. Maar zodra de babykamer klaar was en er drie bedjes stonden begon het ook bij hem te dagen. En nu ze geboren zijn heeft ie zoiets van: alle baby’s zijn van mij.”

"We hebben wel een grotere auto moeten kopen.”