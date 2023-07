Nieuwe spits Pepi tekent voor vijf jaar bij PSV

De komst van de Amerikaanse spits Ricardo Pepi (20) naar PSV is definitief rond. De nieuwe aanwinst die overkomt van FC Augsburg heeft in Eindhoven een contract getekend voor vijf jaar. Pepi is de eerste versterking voor de Eindhovenaren sinds de komst van trainer Peter Bosz.

PSV zou volgens het ED ook aan akkoord hebben bereikt met Club Brugge over de komst van vleugelspits Noa Lang. Hij zou volgens de krant vrijdagochtend al medisch gekeurd zijn en op korte termijn aansluiten bij de selectie. Kleine tien miljoen

Augsburg nam Pepi anderhalf jaar geleden voor zo'n achttien miljoen euro over van FC Dallas. De Duitse club, die nog niet eerder zoveel geld betaalde voor een speler, presenteerde de aanvaller toen als 'Amerikaans wonderkind'. PSV betaalt nu naar verluidt een kleine tien miljoen voor de voetballer. Pepi kwam voor Augsburg uiteindelijk tot vijftien competitiewedstrijden waarin hij niet scoorde. Afgelopen seizoen speelde de Amerikaan nog op huurbasis voor FC Groningen. Voor de uit de Eredivisie gedegradeerde club scoorde hij twaalf keer. Bij Augsburg had de aanvaller nog een contract tot de zomer van 2026.