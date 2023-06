Start van het Offerfeest in Brabanthallen: 'De moskee zou te klein zijn'

In alle vroegte verzamelden woensdagmorgen duizenden moslims zich bij De Brabanthallen in Den Bosch. Hier was de start van het Offerfeest met een gebed en preek. Het is op een andere locatie dan de Arrahnma moskee, want het is een gewoonte om dit gebed buiten de moskee te hebben. “De moskee zou ook te klein zijn voor al deze mensen.”

Het loopt rond zeven uur in de ochtend al aardig vol in de Brabanthallen. Achmed Erassan, bestuurslid van de Arrahnma moskee, is druk in de weer om iedereen een plek te geven. “Het loopt goed vol. We verwachten zeker tweeduizend mensen, maar ik denk dat het er meer zijn.” “Omdat hier zo veel mensen op afkomen zijn we uitgeweken naar De Brabanthallen. Eigenlijk is het gebruikelijk om dit gebed buiten te houden, maar door het weer moesten we naar binnen. We zijn blij dat we hier mogen zijn. We kunnen het hier groots aanpakken en dat is fijn”, vertelt Erassan.

"We hebben veel vluchtelingen opgevangen in onze gemeenschap."

Erassan heeft een verklaring voor de enorme groei van de gemeenschap van de Arrahnma moskee. “We hebben natuurlijk een grote stroom aan vluchtelingen gehad. Veel van die vluchtelingen zijn bij onze moskee aangesloten. Dan ben je een grote gemeenschap.” Een van de vele bezoekers is Gazi van Drunen. Hij komt samen met zijn vader Osama naar het gebed. “Het is een bijzondere dag. Het is helend voor onze harten. Het is een groot gebed. Daarna gaan we iets leuks doen met familie. Het is belangrijk om samen leuke dingen te doen en elkaar te feliciteren.”