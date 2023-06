Geen champagne, maar dopingcontrole voor ‘gouden’ Tristan Tulen

Degenschermer Tristan Tulen (31) kon niet lang genieten van zijn gouden plak bij de European Games in het Poolse Krakau. Na de finale dinsdagavond was het eerst tijd voor een late dopingcontrole en er kon ook niet lang worden gefeest. Want de komende dagen staan in het teken van voorbereidingen op vrijdag. Dan komt hij namelijk met het landenteam in actie. "We kunnen ons kwalificeren voor de Olympische Spelen, daar gaan we alles aan doen."

Leon Voskamp Geschreven door

In plaats van een glas champagne naar binnen werken, moest Tristan zich direct melden bij de dopingcontrole. “Rond half elf was ik terug op de kamer en ben ik er even rustig bij gaan zitten. Mijn telefoon was ontploft met berichtjes.”

"Jammer dat het geen ticket voor de Spelen oplevert."

De winst op de Europese Spelen noemt hij niet direct het hoogtepunt in zijn loopbaan. “Maar wel één van de mooiste momenten. Jammer dat de winst geen Olympisch ticket meer oplevert. Dat was eerst wel het geval, maar daar is op het laatste moment vanaf gestapt. Laten we dat dan maar doen tijdens de kwalificaties.” De European Games hebben wel iets weg van de Olympische Spelen, maar het is qua omvang veel kleiner. In Krakau en andere delen van Polen komen de beste sporters uit (bijna) alle Europese landen in actie bij tientallen sporten. "Wij zitten zelf in het sportdorp in Krakau en dat is erg gezellig. Je komt in contact met sporters die de mooiste verhalen hebben en we kunnen kennismaken met takken van sport die we nooit zien. Zo zijn we bij 3x3 basketball geweest, leuk om te zien."

"Het was erop of eronder."