Kraamzorg aan huis is niet meer altijd haalbaar: ‘hotels’ openen de deuren

Vertrouwd thuis in je babybubbel kraamzorg krijgen? Dat zit er voor sommige moeders in de regio's Bergen op Zoom en Eindhoven niet in. Vanwege personeelstekorten wordt kraamzorg in die plaatsen als noodoplossing deels gecentraliseerd in zogenoemde kraamzorghotels. “We proberen het zo huiselijk mogelijk te maken.”

Ze doelt daarmee op de noodoplossing, die dit kraamhotel in wording is. Voor de kraambranche zijn de zomermaanden van oudsher de drukste van het jaar. Er worden meer baby’s geboren en personeel gaat zelf op vakantie. Tel daar een hoger ziekteverzuim en werknemers die de sector verlaten bij op en je komt vanzelf in de knel.

Commodes, bedjes, knuffels en badjes. In een vleugel op de vijfde verdieping van het Bravis Ziekenhuis in Bergen op Zoom zijn mensen er druk mee in de weer om het kraamhotel in te richten. Hier kunnen vanaf zaterdag kersverse moeders en hun baby’s terecht voor kraamzorg.

Ideaal is het allemaal niet, geven de kraamzorgorganisaties en zorgverzekeraars ook zelf toe. “Maar we proberen het zo goed mogelijk te regelen voor de mensen”, stelt Geerards. “De partner van de moeder mag ook blijven slapen en er is een huiskamer waar kraambezoek mag komen. We hebben onze klanten uitgelegd wat er aan de hand is en veel van hen hebben zich hier ook al voor aangemeld.”

Al gauw lag het idee van een kraamzorghotel op tafel: op één afdeling in het Bravis Ziekenhuis worden 9 aparte kamers vrijgemaakt. “Door de zorg te centraliseren, is het efficiënter”, legt Shireen van den Broek van zorgverzekeraar CZ uit. “Personeel werkt tijdelijk ‘vast’ op deze locatie in plaats van bij veel gezinnen thuis. Zo kunnen we iedereen die dat nodig heeft en wil, alsnog helpen.”

“We zagen twee maanden geleden dat er te weinig kraamverzorgers zouden zijn voor te veel moeders en hun baby’s”, zegt Geerards. “Toen hebben we (kraamzorgaanbieders DAT en Lunavi en zorgverzekeraars CZ en VGZ, red.) de koppen bij elkaar gestoken, om te voorkomen dat we mensen helemaal niet meer kunnen helpen.”

Onderaan de streep is de keuze aan de mensen zelf: of verblijven in het kraamhotel of thuis. Met in het achterhoofd dat op piekmomenten kraamzorg thuis simpelweg niet mogelijk is. Geerards: “We adviseren echt om voor het kraamzorghotel te kiezen.”

In Eindhoven kennen ze het concept van kraamzorghotel als noodoplossing sinds vorig jaar. In augustus 2022 werd in allerijl een deel van het ‘normale’ hotel Holiday Inn omgetoverd tot kraamzorglocatie. Omdat het personeelstekort ook dit jaar speelt, is nu bijtijds geschakeld met het Catharina Ziekenhuis. Volgens CZ kunnen kersverse moeders daar vanaf augustus terecht.

“Het stadshotel was vorig jaar met enige spoed wel keurig netjes ingericht. Maar mensen vinden het toch prettiger om in het ziekenhuis kraamzorg te krijgen”, zegt Van den Broek.

Als de noodoplossingen van dit jaar bevallen, dan kijken de samenwerkende organisaties of die structureel kunnen worden. Zodat – net als in Tilburg nu al het geval is – mensen voortaan in vaste kraamhotels in Bergen op Zoom en Eindhoven terechtkunnen.