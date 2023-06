Vrachtwagen schiet door vangrail: A67 tot middernacht dicht

Een vrachtwagen is woensdagmiddag rond half twee op de A67 bij Geldrop door de vangrail in de middenberm geschoten. Hierdoor is de snelweg in de richting Eindhoven dicht. Richting Venlo is ter hoogte van Geldrop de linkerrijstrook afgesloten.

In beide richtingen moet je rekening houden met veel vertraging. Er zijn omleidingen ingesteld. De afhandeling kan volgens Rijkswaterstaat wel tot middernacht duren. Het ging woensdagmiddag rond half twee mis, maar waardoor is niet duidelijk. De Belgische werkgever van de chauffeur kon daar woensdag rond drie uur nog niks over zeggen. Wel is duidelijk dat het goed gaat met de chauffeur. Een collega van hem is op weg naar de plek van het ongeluk ter ondersteuning, liet het bedrijf ook weten. Enorme hoeveelheid diesel gelekt

Dat de afhandeling van het ongeluk uren gaat duren, heeft te maken met bergings- en opruimwerkzaamheden. De vrachtwagen heeft namelijk een enorme hoeveelheid diesel gelekt. Niet alleen de weg moet worden schoongemaakt, maar ook de berm moet worden afgegraven. Ook moet de vangrail worden hersteld, zo laat Rijkswaterstaat weten. Omleidingen

Omdat de A67 nu (gedeeltelijk) dicht is, zijn er omleidingen ingesteld. Verkeer kan via Roermond over de A2 en de A73 van Eindhoven naar Venlo rijden of omgekeerd.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision.

Foto: Rijkswaterstaat.