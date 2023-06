Kersverse RKC-trainer voelt zich thuis in Waalwijk: 'Brabanders zijn top'

Henk Fraser is woensdag begonnen aan zijn klus als hoofdtrainer van RKC. De geboren Surinamer woont al een aantal jaar op korte afstand van Waalwijk en voelt zich hier thuis. De trainer vertelt over zijn band met Brabant, de doelstelling van dit jaar en gaat nog één keer in op het incident in Utrecht van afgelopen seizoen.

De vraag waarom hij heeft gekozen voor RKC is voor Henk Fraser niet in één zin samen te vatten. Maar het eerste wat hij benoemt is de gunfactor die de ploeg heeft in heel Nederland. “Niemand heeft een hekel aan RKC, het is gewoon een fijne club.” Dat fijne gevoel heeft de oud-verdediger ook bij Brabant, hij woont nu al een aantal jaar in Lith. “Brabanders zijn top. Ik woon er nu al een tijdje en Brabant ligt mij erg goed. De mentaliteit en de cultuur binnen deze club en provincie is ook een factor geweest om te kiezen voor RKC.”

"Als je in het verkeer door rood rijdt dan betaal je de boete en mag je ook weer de weg op."

Want zeg je RKC dan zeg je familie. De club voelt voor spelers, staf en alle andere betrokkenen als je eigen familie. “De cultuur is hier ook familiair”, beaamt de nieuwe hoofdcoach. “Dat is precies de reden dat de mensen in Brabant ook fijn zijn om mee samen te werken. Ik haalde bij Utrecht niet voor niks Twan Scheepers (oud-spits van PSV en NAC) voor in mijn technische staf.” Toch werd zijn avontuur in de Domstad geen groot succes. Op een trainingskamp halverwege het seizoen heeft Fraser één van zijn spelers, Amin Younes, bij de keel gegrepen. Het leidde tot zijn ontslag bij FC Utrecht. “Ik wil er niet te veel meer op terugkomen. Ik ben blij hier weer aan de slag te gaan. Als je in het verkeer door rood rijdt dan betaal je de boete en mag je ook weer de weg op. Dan komt ook niemand er meer op terug. Het is logisch dat je er naar vraagt. Maar het was een incident.”

"Handhaving is de doelstelling."