Seksuele intimidatie, drugsgebruik en pesten op Brabantse defensielocaties

Brabantse defensielocaties hebben te maken met ongewenst gedrag zoals pesten en seksuele intimidatie. En er is sprake van een onveilige omgeving voor leerlingen en werknemers. Verder worden de defensielocaties geconfronteerd met harddrugsgebruik, zijn er vermoedens van diefstal en het overtreden van eigen regels. "Cadet meldt dat mede-cadet met zijn hand onder haar jurk ging."

Dat blijkt uit documenten die Omroep Brabant heeft opgevraagd bij het ministerie van Defensie. De stukken gaan over meldingen over integriteit en ongewenst gedrag op locaties van Defensie in onze provincie, van januari 2020 tot en met vorig jaar. In totaal zijn er in deze periode 154 meldingen gedaan. Wat er vervolgens met de meldingen is gebeurd, is niet bekend.

Meeste meldingen over ongewenst gedrag

Neonazistische uitlatingen door een leerling, harddrugsgebruik op een kazerne, een filmpje van een soldaat die drugs gebruikt. Het is een kleine greep uit de 154 meldingen, waarvan het overgrote deel gaat over ongewenst gedrag.

Vijftien van de meldingen gaan over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat wordt in de meldingen bijvoorbeeld als volgt omschreven: “Cadet meldt dat mede-cadet met zijn hand onder haar jurk ging”, “Seksuele intimidatie en bedreiging tussen twee cursisten” en “Vermeende seksuele intimidatie door leidinggevende.”

Ook andere vormen van intimidatie worden genoemd in de meldingen. Zo wordt meerdere keren gesproken over pesterijen, intimiderend schreeuwen en onveilig gedrag. Zo staat in de meldingen bijvoorbeeld: “Keel dicht geknepen door een andere korporaal”, “intimiderend schreeuwen en agressief gedrag in de bus” en “Medewerker door een collega tegen een deur geduwd.”

Koninklijke Militaire Academie

Het meest opvallend zijn de meldingen over ongewenst gedrag op de Koninklijke Militaire Academie in Breda. In de 28 meldingen wordt meerdere keren gesproken over seksuele intimidatie en overschrijdend gedrag op die plek. Ook zouden leidinggevenden zich schuldig hebben gemaakt aan intimiderend gedrag.

De academie had in het verleden eerder te maken met ongewenst gedrag waarna verbetering is beloofd.

Oirschot

De Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot wordt 27 keer genoemd. Bij deze defensielocatie valt op dat meerdere meldingen gaan over harddrugsgebruik op de kazerne of dat er harddrugs zijn gevonden op de kazerne. Ook op deze defensielocatie valt op dat meerdere keren wordt gesproken over seksuele intimidatie, pestgedrag en agressie.

Wat bij deze kazerne verder opvalt is deze melding over diefstal: “Defensiegoederen te koop op het internet. Marktplaats en Facebook.”

Vught

Bij de Lunettenkazerne en Van Brederodekazerne in Vught gaan meerdere meldingen over een soldaat die een filmpje liet zien aan een collega, waarin hij drugs gebruikt. Dat filmpje maakte blijkbaar zoveel indruk dat het zeven keer is gemeld door verschillende soldaten. Andere meldingen uit Vught gaan over vernielingen aan gebouwen waar de soldaten verblijven.

Reactie Defensie

Het is niet bekend wat er met de meldingen is gebeurd. Of er bijvoorbeeld mensen voor zijn gestraft, of dat na onderzoek is gebleken dat de melding onterecht was. Omroep Brabant stelde twee weken geleden vragen aan Defensie hierover, maar het ministerie zegt meer tijd nodig te hebben om met een reactie te komen.

De documenten die Omroep Brabant heeft opgevraagd zijn vandaag door Defensie gepubliceerd op haar website en zijn te vinden op deze website.

Wil je reageren of heb je een tip? Mail onze onderzoeksredactie.