Superfan Guus Meeuwis hard op weg naar 70 concerten dankzij extra show

Guus Meeuwis staat volgend jaar niet vijf, maar zes keer in het Philips Stadion met Groots met een Zachte G. De zanger heeft een extra show aangekondigd op donderdag 20 juni. Daarmee worden de laatste concerten ook de langste reeks in zijn hele carrière. En zijn grootste fan Joyce Hamer heeft ook voor die show al kaartjes. “Ik weet niet of mijn man nog gelukkig is met mij”, lacht ze.

Voordat de zanger uit Tilburg het nieuws woensdagavond bekend maakte, was Joyce al op de hoogte. “Een vriendin van me zag de extra show al voorbijkomen op Ticketmaster. Ze belde me meteen op of ik het al gezien had.” Bovendien kwam het voor haar niet helemaal als een verrassing. “In een videoboodschap had Guus me al gezegd dat ik de 70 shows zou kunnen gaan aantikken. Met zes shows kom ik uit op 69. Dus ik verwacht dat er zelfs nog een bij komt. Ik schat zo in de zondag van het laatste weekend.”

"Het is wel veel geld, maar ik wil ook geen enkele show missen."

“Ik weet ook niet hoe gelukkig mijn man na die reeks nog met mij is”, lacht Joyce. Of ze zelf inmiddels ook niet een diepe zucht slaakt bij elke nieuwe show? “Het is wel veel geld, maar ik wil er ook geen missen”, zegt Joyce. “Ik ben er altijd bij geweest, dus de 70 wil ik nu ook wel aantikken.” Daarvoor moet Joyce trouwens nog wel de tickets van zaterdag 22 juni weten te bemachtigen. Want die heeft ze nog niet. En die show is uitverkocht. “Ik hoop stiekem heel hard dat Guus mij die cadeau wil doen. Dat zou ik echt geweldig vinden.” De zanger uit Tilburg liet eind maart weten dat hij stopt met de Groots-concerten. Hij begon met de shows in 2006 en sindsdien stond de zanger bijna ieder jaar in het stadion in Eindhoven. Volgend jaar wordt de laatste editie. En die is met zes shows grootser dan ooit tevoren. In 2010, 2015 en 2017 gaf Guus vijf concerten op rij. In 2024 zijn het er voor het eerst zes. Daarvan zijn drie shows al uitverkocht.