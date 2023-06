25 invallen in plofkraakonderzoek: ook explosieven op woonwagenkamp Oss

De politie heeft donderdagochtend op 25 plekken invallen gedaan in een groot onderzoek naar plofkraken in Duitsland. Zo worden onder meer een kelderbox onder een flat in Den Bosch en een huis op een woonwagenkamp in Oss doorzocht. Op die plekken zijn explosieven gevonden, die mogelijk worden gebruikt bij plofkraken.

In Den Bosch vond de politie donderdagochtend explosieven in een kelderbox van een appartementencomplex bij de Helftheuvelpassage. Omdat er explosiegevaar is, zijn drie etages van de flat ontruimd. Bewoners moesten naar buiten.

In Oss werd de vondst gedaan bij een woonwagenkamp aan de Ritchiestraat. Hier zijn ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD), de brandweer en een ambulance aanwezig. Het is nog onduidelijk of er, net als bij de flat in Den Bosch, explosiegevaar is.

Miljoenenbuit

Duitsland wordt al jaren geteisterd door plofkrakers, die veelal uit Nederland komen. De daders maakten miljoenen buit en zorgden met de ontploffingen voor heel veel schade aan gebouwen.

Vorige maand deed de politie in Helmond al invallen bij twee huizen. Hier werden verdachten opgepakt, die iets met de plofkraken te maken zouden hebben.

Meerdere aanhoudingen

Tijdens die invallen zijn onder meer geld, kleding, mobieltjes en computers in beslag genomen. De actie gebeurde in samenwerking met de Duitse politie en justitie. Er waren toen invallen in negen huizen in Helmond, Amsterdam en Utrecht. Meerdere mensen zijn aangehouden.