Van verwende tot straatarme voetballers: Pieter werkt graag met talenten

Eén van zijn spelers in Qatar was ooit boos omdat hij geen auto kreeg voor zijn verjaardag. Voetbaltrainer Pieter in ’t Groen (54) werkte ook jarenlang in Ghana. Daar stonden spelers onder enorme druk omdat profvoetbal mogelijkheden biedt om naar Europa te gaan en zo de hele familie te onderhouden. Waar de Tilburger ook actief is, zijn doel is hetzelfde: spelers beter maken om te voldoen aan de eisen van het internationale topvoetbal.

Als speler doorliep Pieter de jeugdopleiding van Willem II, maar bij het eerste elftal kreeg hij geen kans. Speelminuten waren er wel bij RKC Waalwijk. Vanwege blessures kwam er een vroegtijdig einde aan zijn carrière. Hij koos voor het bedrijfsleven in combinatie met amateurvoetbal en haalde daarnaast zijn trainersdiploma’s. Na gewerkt te hebben in de jeugdopleiding bij RKC en Willem II, kwam er in 2007 een aanbod uit Qatar van Al-Arabi Sports Club.

In het tweede jaar won hij met O-19 de nationale beker, maar in het derde jaar werd hij een wedstrijd voor het einde op non-actief gesteld. "Eerst verbood de leiding me om mijn keeper op te stellen na een fout, maar ik deed dat wel en hij werd man of the match. Daarna vroegen ze me om te stoppen met specifieke mobiliteitsoefeningen. De spelers stonden echter volledig achter deze training. Uiteindelijk werd de broer van de leiding voor de laatste wedstrijd aangesteld om zo het kampioenschap op zijn cv te kunnen zetten.”

Toch keerde hij later onder nieuwe mensen nog twee keer terug bij de club. "Ik heb een bijzondere band met spelers die waren doorgedrongen tot het eerste elftal en wilde hun nog meer helpen. Bovendien was het leven in Qatar een hele verrijking en superveilig.”