Steentjes en glas op voetbalveld: Oranje Leeuwinnen ruimen zelf de zooi op

De Oranje Leeuwinnen zouden donderdag in Escharen een oefenwedstrijd spelen tegen het nationale vrouwenteam onder 19 jaar. Ware het niet dat glas en steentjes roet in het eten gooide. Het veld van EGS'20 in Escharen lag ermee bezaaid en daarom besloten de Oranje leeuwinnen zélf maar de boel op te ruimen. Hun poging was voor niets: om geen risico te lopen op blessures is de oefenwedstrijd verplaatst naar Horst.

Bij aankomst ontdekten de speelsters al direct dat er overal steentjes en stukjes glas op het veld lagen. Op verzoek van bondscoach Andries Jonker hebben ze het veld zelf minutieus afgespeurd om het vuil verwijderen. Onder anderen oranje sterren Lieke Martens, Jill Roord en Daniëlle van de Donk doorzochten het veld, zodat er alsnog kan worden gespeeld. 'Erg wrang'

Toch bleek de speurtocht niet afdoende. De KNVB besloot de wedstrijd vanwege de veiligheid van de speelsters te verplaatsen naar Horst in Limburg. "Erg wrang", zegt verenigingsmanager Edwin van Kraaij van EGS'20. "We hebben geprobeerd om het veld met vrijwilligers zo goed mogelijk speelklaar te maken. Onder meer door het veld te verticuteren (verwijderen van dood gras red.). Daardoor is het vuil naar boven gekomen", vertelt hij. Voor amateurclub EGS'20 zou het de zevende keer zijn dat een Oranje-elftal in Escharen een oefenwedstrijd zou spelen.