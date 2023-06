Mannen slaan bus kort en klein nadat meisje ruzie krijgt met chauffeur

Twee mannen hebben donderdagavond een bus kort en klein geslagen in Roosendaal. Dat gebeurde nadat een familielid van hen de bus instapte met drinken in haar hand. Ze kreeg een discussie met de chauffeur, die vervolgens de politie belde. Al snel daarna kwamen de mannen opdraven. Ze sloegen een aantal ruiten en de deur in.

Dat gebeurde rond half zes ‘s avonds bij bushalte Roselaar. Toen het meisje de bus in kwam lopen, wees de chauffeur haar op de huisregels. Ze kregen een discussie en toen die uit de hand dreigde te lopen, belde de chauffeur de politie. Tot de politie er was hield de chauffeur de deuren van de bus gesloten. Ondertussen belde het meisje haar familie. Even later kwamen er twee mannen bij de bus aan. Zij vroegen de buschauffeur om de deur open te maken. Toen hij dat niet deed, sloegen ze een aantal ruiten en de deur in. Één van de mannen raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar wat er precies gebeurd is.

Aan beide kanten van de bus zijn de ramen ingegooid (Foto: SQ Vision/Christian Traets).