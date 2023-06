Mannen slaan ruiten van bus in nadat vrouw ruzie krijgt met chauffeur

Twee mannen hebben donderdagavond ruiten van een bus kapot geslagen in Roosendaal. Dat gebeurde nadat hun zus de bus instapte met drinken in haar hand. Ze kreeg een discussie met de chauffeur, die vervolgens de politie belde. Al snel daarna kwamen de mannen opdraven. Toen de chauffeur de deuren niet open wilde doen, sloegen ze een aantal ruiten en de deur in.

Dat gebeurde rond half zes ‘s avonds bij bushalte Roselaar. Toen de 24-jarige vrouw de bus in kwam lopen, wees de chauffeur haar op de huisregels. Ze kregen een discussie en toen die uit de hand dreigde te lopen, belde de chauffeur de politie.

Beker drinken

Volgens een van de inzittenden in de bus ging de discussie over een beker drinken die de vrouw bij zich had. "Daarmee mocht ze van de chauffeur niet de bus in. Ze deed hem in haar tas en stapte toen in. De chauffeur keek vervolgens om en zei dat hij al vaak genoeg heeft meegemaakt dat mensen toch gaan drinken. Hij zei: ‘gooi het weg of je gaat eruit’."

Het escaleerde en terwijl de chauffeur de politie belde, belde de vrouw haar familie. "Een paar minuten later kwamen er twee mannen naar de bus toe", vertelt de inzittende. "Zij klopten op de deur en vroegen of die open kon. De buschauffeur keek hen aan, maar deed de deuren niet open. Hij zei dat de politie eraan kwam.”

Camerabeelden

Toen de buschauffeur de deur niet open deed, sloeg een van de mannen een aantal ruiten en de deur in. Hij raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie doet onderzoek naar wat er precies gebeurd is. Daarbij worden onder meer camerabeelden bekeken. Daarna wordt beoordeeld of er mensen vervolgd worden. Arriva wil vooralsnog niet reageren. “Ook wij als bedrijf onderzoeken het voorval. Tijdens het onderzoek doen we geen verdere uitspraken.”