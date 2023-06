Goedkoper tanken: drie pompen stunten kort met historische prijzen

Bij drie Brabantse tankstations kunnen automobilisten zondagochtend eventjes heel goedkoop tanken. Het gaat om TinQ-pompen in Eindhoven, Waalwijk en Boxtel. De actie duurt maar 22 minuten. Er wordt grote drukte verwacht bij de tankstations. De tankstationketen belooft de actie in goede banen te leiden.

In totaal doen 22 tankstations in Nederland mee en drie daarvan liggen er dus in Brabant. Het gaat om TinQ-tankstations aan de Hurksestraat in Eindhoven, de Havenweg in Waalwijk en de Brederodeweg in Boxtel.

Het idee achter de actie is dat bij die tankstations automobilisten precies 22 minuten lang tegen de prijzen van 22 jaar geleden kunnen tanken. “De korting loopt daardoor al snel op tot meer dan één euro per liter”, aldus het bedrijf, dat de precieze tankprijzen nog niet bekend heeft gemaakt. De actie begint om negen uur ’s ochtends en eindigt dus 22 minuten later.

Drukte

TinQ belooft het verkeer rondom de tankstations in goede banen te leiden, want er wordt 'grote drukte verwacht'. Er worden onder meer verkeersregelaars en beveiligers ingezet door het bedrijf. "TinQ roept met klem op om tijdens de actie de instructies en aanwijzingen op te volgen", leest het persbericht.

Vrachtwagens en tractoren zijn uitgesloten van de actie en het is ook niet toegestaan om jerrycans te vullen, meldt de tankstationketen.