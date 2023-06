Wildwestachtervolging: man rijdt dwars door slagbomen en tegen verkeer in

Een 37-jarige automobilist uit Polen heeft de politie donderdagnacht flink wat werk bezorgd in Tilburg en Breda. Agenten waren op een melding van een verdachte situatie naar een industrieterrein in Tilburg gereden. Bij het zien van de politie ging de bestuurder ervandoor. Na een achtervolging van dik een half uur door de straten van onder meer Tilburg is de bestuurder uiteindelijk in Breda op de Teteringsedijk opgepakt.

De automobilist trapte tijdens zijn vluchtpoging het gaspedaal flink in. Vervolgens reed hij meerdere keren door het rode licht, door spoorslagbomen en tegen het verkeer in. Ook ramde hij enkele hekwerken en een politieauto. Met hulp van politiekorpsen uit de omgeving is de auto in Breda langs de kant van de weg gezet. De auto reed zich vast op een zogeheten varkensrug (betonnen obstakel langs de weg) In de auto zaten behalve de bestuurder nog drie andere mensen. De bestuurder is aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag. Zijn rijbewijs is afgepakt. De man weigerde ook de bloedproef.