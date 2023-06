PSV neemt afscheid van Hazard, Silva en Branthwaite

Aanvallers Thorgan Hazard en Fábio Silva en verdediger Jarrad Branthwaite voetballen komend seizoen niet meer voor PSV. De Eindhovenaren huurden de drie spelers en die huurperiode wordt niet verlengd.

Branthwaite was onder leiding van de inmiddels vertrokken trainer Ruud van Nistelrooij een vaste waarde. Hij werd gehuurd van Everton. De 21-jarige centrale verdediger deed mee in 27 competitiewedstrijden, waarvan de meeste als basisspeler.

Hazard en Silva kwamen in de winterstop over van respectievelijk Borussia Dortmund en Wolverhampton Wanderers. Silva was belangrijk in de bekerfinale tegen Ajax. In de strafschoppenserie maakte de Portugees de winnende penalty.

Naast Branthwaite, Hazard en Silva keert ook huurling Sávio Moreira de Oliveira niet terug bij PSV. Komende dinsdag begint PSV onder leiding van de nieuwe hoofdcoach Peter Bosz aan het seizoen.