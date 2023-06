Tankhysterie: ‘Nog even snel naar de pomp voordat de prijs weer stijgt'

Tanken wordt vanaf zaterdag weer een stuk duurder. De accijnskorting die de overheid in 2022 invoerde, wordt weer teruggedraaid. Een liter benzine wordt 17 cent duurder en een liter diesel bijna 12 cent. Dat is voor velen een reden om nog snel even de tank vol te gooien en soms ook nog meerdere jerrycans. Bij sommige tankstations was het zo druk dat de tanks al vroeg in de ochtend ver leeg raakten.

De rijen voor de pompen van het tankstation van de Makro in Best worden met het uur langer. De prijzen zijn er altijd al lager dan bij de meeste andere stations, maar nu de prijzen vanaf zaterdag weer een stuk hoger zijn, hebben velen het ervoor over om wat langer te wachten. “Je bent dief van je eigen portemonnee als je morgen of overmorgen tankt.” “Het is hier goed druk, maar toch even snel tanken”, zegt Sam op z'n scooter. “Mijn tank zit zo vol, maar ik snap dat automobilisten hier in de rij staan. Alles is al zo duur. Al die belastingen op het autorijden. Dat is niet meer te doen als je veel kilometers maakt.”

“Het is hier altijd druk, maar nu is het echt een gekkenhuis."

Brian had geen idee waarom er zo'n enorme rij stond. “Het is hier altijd druk, maar nu is het echt een gekkenhuis. Ik wist niet dat de prijzen vanaf zaterdag weer hoger zijn, maar nu ik dat weet snap ik deze mensen wel. Even nog snel tanken.” Het was zelfs zo druk aan de pomp, dat de tank van het station rond half 10 al grotendeels leeg was. “Ik was hier voor een storing aan een pomp en toen zag ik het al. Ik belde meteen dat er een tankwagen moest komen om de voorraad aan te vullen. Gelukkig kon die meteen komen”, vertelt Nelly Mutsaars van de Makro.

"Jerrycans vullen is echt oer-Hollands."

Een aantal mensen vullen zelfs meerdere jerrycans. “Echt Hollands hè. Deze zijn voor mijn motoren. Die gooi ik thuis vol en zo sla ik meteen meerdere vliegen in één klap.” Even verderop worden er ook jerrycans gevuld. “Ik heb meerdere machines op benzine thuis. Het scheelt alles bij elkaar toch wel 25 euro denk ik.” “Wij moeten toch rondkomen van ons AOW’tje”, zegt een stel dat net hun kleindochter heeft weggebracht. “We hoorden van de prijsstijging, dus zijn we toch nog maar even gaan tanken. Nu hebben we de tijd en we vinden het niet erg om even te wachten.” Toch is er iemand die de volgende keer naar een tankstation verderop gaat. Daar is niets te doen en het scheelt slechts een paar cent. “Nu was ik hier toch in de buurt. Maar de volgende keer rijd ik door, want nu sta ik hier 20 minuten te wachten.”