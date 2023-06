‘Ex-spion’ haalt 16.000 euro op voor een niet-bestaand goed doel

Ruim 16.000 euro aan donaties aan de zelfverklaarde ‘ex-spion’ Guido Blaauw uit Oirschot zijn niet na te gaan. Blaauw claimt een boek te hebben geschreven over zijn tijd bij de geheime diensten en haalde daar geld voor op. Dat geld zou gaan naar mensen in Afghanistan, maar er is geen enkel bewijs dat het geld daar daadwerkelijk terecht is gekomen.

Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. Blaauw schrijft in de aankondiging van zijn boek dat hij heeft gewerkt voor onder meer de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Verder zou hij hebben gewerkt voor de buitenlandse inlichtingendienst CIA (VS). Zijn ervaringen in die tijd heeft hij opgeschreven als autobiografie.

Onduidelijkheid over geld

Het boek van Blaauw heet ‘Geen stroming te sterk – Vijanden van de Staat der Nederlanden’. Het boek zou aanvankelijk op 18 maart 2021 verschijnen. Daarna is de publicatie van het boek meerdere keren uitgesteld.

Mensen kunnen het boek kopen als ze een donatie van 27 euro doen. Op de actiepagina staat dat er ruim 550 donaties zijn, met een opbrengst van ruim 16.000 euro. Dat geld zou bestemd zijn voor Afghanen die zijn achtergebleven na de chaotische evacuatie van 2021 toen de Taliban weer aan de macht kwam in dat land.

Regelmatig plaatst Blaauw op Twitter berichten door van accounts die beweren dat ze met de donaties worden geholpen. Maar er zijn geen beelden van Afghanen in Afghanistan die daadwerkelijk geholpen zijn met het geld. Ook kan Blaauw geen bewijzen laten zien van betalingen of dat het geld daadwerkelijk daar terecht is gekomen. Wat er wel met het geld is gebeurd, is onduidelijk.

Kamer van Koophandel

Blaauw is bij geen enkele organisatie ingeschreven als bestuurder, dus ook niet van het goede doel om achtergebleven Afghanen in nood te helpen.

Terwijl het wel gebruikelijk is voor goede doelen om je in te schrijven bij de Kamer van Koophandel als stichting. Daarmee kan de stichting een rekening openen en wordt het makkelijk om de uitgaven van de stichting te scheiden van de privéuitgaven. Verder kunnen donateurs schenkingen dan aftrekken van de belasting.

In een tweet uit begin februari dit jaar, beweert Blaauw verder dat hij het boek heeft voorgelegd aan de AIVD. Blaauw schreef: “Mijn boek mag er niet uit zonder controle van de dienst, dat is niet voor niets.” In een reactie op vragen van Omroep Brabant schrijft de AIVD: “De AIVD heeft het verzoek van de heer Blaauw om het manuscript te lezen afgewezen.”

Reactie Blaauw

In een reactie schrijft Blaauw: “Binnen nu en drie weken hebben alle donateurs het boek ontvangen en dan is de discussie ten einde.” Hij zegt dat hij zich inspant voor “Afghanen die zijn ondergedoken en waarvan de meesten nog steeds wachten op evacuatie.” Blaauw zegt het niet vanuit een stichting te doen, maar “gewoon met een groep vrijwilligers die dat allemaal uit eigen zak bekostigen.” Over de betalingen schrijft Blaauw dat hij nog een volledig overzicht daarvan publiekelijk zal plaatsen. “Maar dit zijn mensen in zeer gevaarlijke posities.”

In zijn reactie schrijft Blaauw verder: “Ik heb nooit gezegd dat ik ‘voor’ de AIVD, CIA of Mossad heb gewerkt. Letterlijk nog nooit. Ik heb een periode een rol gehad als agent bij de AIVD (enkele jaren). Dan ben je geen ‘medewerker’ maar je hebt een externe rol die men juist moet kunnen ontkennen. Ik heb in dat werk, en net ervoor, te maken gehad met Mossad en met de Amerikanen, dat klopt. Maar ik heb er nooit voor gewerkt en dat heb ik ook nog nooit ergens beweerd.”

In de aankondiging van zijn boek staat echter letterlijk: "Hij belandde door 9/11 in het inlichtingenwerk, kwam onverwachts in een safe-house van de Mossad terecht, ontdekte een intern lek bij de AIVD en nadat hij de eerste online cyberoperaties voor de dienst had opgezet werd hij door de CIA gevraagd om als bekerling naar Pakistan te gaan. Het waargebeurde verhaal van een Nederlandse geheim agent."

De AIVD schreef aan Omroep Brabant dat het verzoek van Blaauw om het manuscript te lezen is afgewezen. Hierover schrijft Blaauw: “De AIVD weet wel degelijk sinds 2021 van het boek. Wat klopt is dat ik op 29 maart dit jaar pas de bevestiging heb gekregen dat een controle niet nodig is. Dat komt mede omdat de zaken die in het boek komen te staan tussen 2010 en 2012 al uitgebreid in de media hebben gestaan.”