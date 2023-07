Na een ongeluk stortte Rubens leven in, maar nu is hij international

De training was bijna voorbij voor motorcrosser Ruben. Nog vijf minuten wilde hij crossen ter voorbereiding op een wedstrijd. Maar bij een springbult ging het vreselijk mis en zijn leven veranderde compleet. Na zes maanden ziekenhuis en een jarenlange revalidatie mag Ruben van de Laar uit Venhorst trots zijn op zichzelf. Volgende week ontvangt hij zijn mbo-diploma, hij werkt in de metaaltechniek en: hij is opnieuw topsporter.

De verschrikkelijke dag in september 2018 ligt vers in het geheugen van Ruben. “Ik kreeg van mijn werkgever iets eerder vrij om te trainen. De training ging beter dan verwacht, totdat ik bij een springbult over mijn motor werd gelanceerd. Normaal sta je dan op en loop je naar de kant, maar ik kon niks meer bewegen. Ik wist direct dat het niet goed was.” In het ziekenhuis bleek een nekwervel verbrijzeld te zijn en een andere was verschoven. “Als motorcrosser ken ik meerdere mensen met een dwarslaesie. Ik liet het na gesprekken altijd achter me, want met angst kun je niet op de motor stappen. Nu had ik het zelf. De wereld zakte onder mijn voeten vandaan.”

"Ik begon weer te leven als een baby."

Hij lag na het ongeluk lange tijd in het ziekenhuis. “Ik begon weer te leven als een baby. Alles moest ik opnieuw uitvinden, wat kon ik nog met de spieren die niet aangetast waren? Van een zelfstandige jongen die naar school ging, werkte en topsport bedreef werd ik iemand die geholpen moest worden met aankleden, wassen en naar de wc gaan. Dat mentale proces was de eerste jaren erg lastig.” Mede door zijn topsportmentaliteit besloot Ruben er volledig voor te gaan om zijn dromen alsnog waar te maken. Daarbij werd hij geholpen door onder meer Gerard Bogaarts. “Zijn verhaal greep me zo aan dat ik zonder Ruben te kennen hem direct een baan aanbood. Daarnaast kreeg ik hulp van MSG in Den Bosch en Labo in Geldrop waar hij ook een dag in de week mocht komen werken”, zegt Gerard. Bij het Summa College in Eindhoven werd een compleet programma samengesteld. Onlangs haalde hij daar zijn mbo-diploma. Ruben: “Ik had niet meer verwacht ooit naar school te gaan, maar mensen hebben me geholpen om mij een zo goed mogelijke toekomst te geven. Natuurlijk ben ik trots op mezelf. Het is hard werken en het vereist een goede mentaliteit, maar als je iets wil bereiken is er altijd een mogelijkheid.”

