Bestelbus slaat over de kop na klapband, andere bestuurders filmen ongeluk

Een bestelbus is vrijdagmorgen over de kop geslagen op de Midden-Brabantweg bij Loon op Zand na een klapband. Andere bestuurders die langs het ongeluk kwamen, filmden de ravage.

Het busje sloeg rond halfacht over de kop en belandde over de vangrail op de andere weghelft. De laadbak van de bestelbus kwam los, waardoor een groot aantal dozen en kistjes over de hele weg lag verspreid.

De bestuurders die het ongeluk filmden, krijgen een boete. "Zij kunnen binnenkort een bekeuring verwachten voor het gebruik van hun mobiele telefoon tijdens het rijden", laat de politie Waalwijk weten in een bericht op Facebook. De boete voor het vasthouden van de telefoon tijdens het rijden is 380 euro, daar komen ook nog 9 euro administratiekosten bij.

Naar het ziekenhuis

De spullen waarmee de weg was bezaaid, werden door de politie, Rijkswaterstaat en de berger opgeruimd. De bestuurder werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar hield er niets ernstigs aan over.

Het ongeluk zorgde in de richting van Waalwijk naar Tilburg voor een file van zo'n vijftien minuten.

Om mensen die een telefoon vasthouden tijdens het rijden te bekeuren, gaat de politie sinds een aantal jaar met een touringcar op pad. Hoe de politie te werk gaat, zie je in deze video.