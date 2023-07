Brabantse Wielercafés in de ban van de Tour de France, hier geniet jij mee

On y va! Zaterdagmiddag barst in Baskenland de Tour de France los. Het wordt meteen aanpoten voor onze renners Teunissen, Van Poppel en Van der Poel, want in week één lonken de Pyreneeën. Reden genoeg voor wielerlievend Brabant om de poule erbij te pakken, op de fiets te stappen en in een wielercafé een mooie bergetappe te kijken. Dit is wat de Brabantse uitvalsbasissen voor jou organiseren én voorspellen.

Bikes 'n Coffee, Tilburg

In Tilburg, bij Bikes 'n Coffee, begint het bij eigenaar Hendrik ten Haven al flink te borrelen. Om alvast in de stemming te komen, serveert hij dit weekend de hele dag door Frans ontbijt. Ook daar staat de Tour 's middags op het scherm aan, maar Ten Haven merkt dat zijn klanten toch het liefst zelf in de pedalen klimmen. De koerskoorts werkt aanstekelijk. "Ze komen hier op de fiets, voor een bakkie en een half uurtje touretappe." En als hij de ramen open heeft, met het geluid aan, kunnen ook voorbijgangers het niet laten om vanaf de stoep even mee te gluren.

Kamu koffiebar en fietsenwinkel, Breda

Ralf Verheul, van koffiebar en fietsenwinkel Kamu Breda, heeft een vaste groep die bij hem lekker de Tour komt kijken. "We zenden het uit, maar doen verder niet echt meer dan anders", zegt hij. Toch kan hij het niet laten om een ook een tourpoultje in elkaar te flansen. "Ik heb er vooral heel veel zin in. Het wordt óf heel verrassend, of helemaal niet."

Wielercafé Cyklist, Eindhoven

"Ik denk dat het de mooiste Tour sinds tijden gaat worden", zegt de enthousiaste Rutger van der Zanden van het Eindhovense wielercafé Cyklist. Hij verwacht dat het dit jaar goed druk gaat worden in hun bedevaartsoord voor Tour-fans. Ze hebben geen tourspel, maar Le Grande Boucle wordt er wel elke middag op groot scherm uitgezonden. "De drukte hangt vaak af van de vakantietijd, maar daar valt de tour nu net voor. Dus je hoort mensen het al in het café met elkaar afspreken."

Het Brabants Wielercafé, Oss

Het Brabants Wielercafé in Oss laat het dit jaar helaas afweten. Voorgaande Tours werd het pop-up-café geopend in Cultuurpodium Groene Engel, om met wielerfanaten en bekende gasten over de Tour en andere mooie rondes te praten. "Maar vanwege drukte en gezondheidsredenen hebben we ons er dit jaar niet genoeg in kunnen verdiepen", zegt organisator Jos de Louw.

Voorspellingen

De verwachtingen daarentegen? Die zijn hoog. Normaal gesproken begint het eerste gedeelte van de Tour, La Grande Départ, namelijk met een iets lichtere route. "Nu wordt het vanaf dag één al spannend, omdat ze zich niet kunnen verschuilen", zegt De Louw. "Dan vallen de gelukszoekers gelijk aan."

Verder zijn de ogen vooral gericht op kanshebbers Pogachar en Vingegaard. "Ik denk dat Vingegard dan gaat winnen: die is fantastisch in vorm", voorspelt Van der Zanden. Al moeten we, volgens de Louw, ook eens goed letten op BORA-hansgrohe-renner Jai Hindley. "Die kan nog wel eens voor verrassingen gaan zorgen", zegt hij.

"En natuurlijk is Van de Poel mijn favoriete renner, maar die gaat niet winnen", voegt de Tilburgse Ten Haven nog toe. Hij ziet er wel een goede knecht in. "Die zou een goede winnaar zijn van de tweede rit", stemt De Louw in.