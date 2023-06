Componist van legendarische Eftelingmuziek Ruud Bos (87) overleden

Componist Ruud Bos is op 87-jarige leeftijd overleden. Dat hebben BumaStemra en Buma Cultuur namens zijn familie bekendgemaakt. Hij is bekend van onder meer de muziek die hij maakte voor tal van attracties in de Efteling.

Bos maakte de muziek van Carnaval Festival, Fata Morgana, Droomvlucht, Villa Volta en de achtbaan Vogel Rok.

Een woordvoerder van de Efteling noemt het nieuws over het overlijden van Bos ‘heel verdrietig’: "Muziek is heel belangrijk in de beleving van een Efteling-attractie. Hij was de eerste de we ooit hebben gevraagd om muziek te componeren, die helemaal speciaal voor een attractie was gemaakt."

Fata Morgana was de eerste attractie waarvoor Bos muziek maakte. "Maar natuurlijk ook Carnaval Festival, de bewerking van de muziek van Toon Hermans, is heel bekend."

'Heel dankbaar'

Met de muziek die Bos maakte voor het attractiepark, legde hij de basis. "Vandaag de dag werken we nog steeds zoals in het begin met Fata Morgana."

De Efteling is Bos ‘heel dankbaar’ voor wat hij voor het park heeft gedaan. "En uiteraard wensen we de familie veel sterkte."

Kinderseries

De Amsterdamse componist ontving in 1982 de Gouden Harp en in 2021 de Buma Oeuvre Award Multimedia voor de muziek die hij schreef voor kinderseries, zoals De Fabeltjeskrant, Bassie & Adriaan en Dagboek van een herdershond.

"Zonder muziek was ik niks, dat ben ik. Muziek is de taal die iedereen verstaat en het is de mooiste kunstvorm die er is, vind ik zelf", zei Bos in 2019 in een documentaire over zijn werk.

Toon Hermans en Wim Sonneveld

Naast zijn muziek voor de Efteling en kinderseries, componeerde Bos ook voor Nederlandse artiesten als Toon Hermans, Wim Sonneveld, Willeke Alberti en Gerard Cox.

In deze documentaire uit 2019 vertelt Ruud Bos over zijn werk.