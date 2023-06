Auto raakt van de weg en belandt in sloot naast A50: vijf gewonden

Vijf mensen zijn vrijdagavond op de A50 bij Nistelrode gewond geraakt, nadat de auto waarin ze zaten van een talud reed en op de kop in een sloot naast de weg belandde. Eén van de slachtoffers, een man van 21 uit Oss, is zwaargewond. De bestuurder, ook een man van 21 uit Oss, is opgepakt. Hij was mogelijk onder invloed van alcohol en drugs.

Het ongeluk gebeurde in de richting van Eindhoven naar Nijmegen op de afrit Nistelrode. Alle vijf de slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het zwaargewonde slachtoffer lag enkele tientallen meters van de auto vandaan. De auto kwam van de snelweg af en ramde een bord, daarna belandde het voertuig op de kop in de sloot. Hulpverleners legden een ladder over de sloot om de slachtoffers naar de ambulance te vervoeren. Traumahelikopter

Onder meer een traumahelikopter werd opgeroepen om hulp te verlenen. De trauma-arts werd met het zwaargewonde slachtoffer in de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde op de afrit, de rest van de weg bleef gewoon open.

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision.

