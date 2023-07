Jack gaat 'hemelen' en vraagt Brabants Buske voor vervullen laatste wens

Jack Dekkers heeft niet lang meer. De 67-jarige Tilburger heeft longkanker en lijdt iedere dag, ook mentaal. Over zes weken stapt hij door euthanasie uit het leven. Dit weekend viert hij zijn afscheidsfeest. Zaterdagochtend ging een van zijn laatste wensen in vervulling. Als fan van het Brabants Buske van Omroep Brabant wilde hij dolgraag zelf achter het stuur van deze bijzondere wagen plaatsnemen.

Jack nodigde het Brabants Buske van Omroep Brabant zelf uit. Vanavond viert hij een feestje, en iedereen mag komen. Er wordt een feesttent opgezet en natuurlijk is er ook muziek, want Jack is naast zanger ook dj. En die dj is er helemaal klaar voor.

Jack stapt meteen in als hij het Buske ziet. "Gas erop", lacht de fan van het Buske. "Dit zit wel goed. Ik voel me op mijn gemak hier. En moet ik iets doen? Ik dacht, dit busje begint wel te rijden automatisch."

Maar even daarvoor zat Jack nog stil buiten aan tafel met zijn buren, zoals wel vaker, net voor de Amarant-woonvoorziening aan de Bilderbergstraat. In die straat komt hij al heel zijn leven. Een leven dat over anderhalve maand eindigt.

“Ik heb veel meegemaakt”, begint Jack, die een beperking heeft en daarom in de voorziening verblijft. “Zeven maanden geleden kreeg ik opeens te horen dat ik longkanker had. Toen heb ik meteen gezegd tegen het ziekenhuis: laat mij maar hemelen.”

Jack heeft heel veel pijn. “Constant zweet ik. Slapen kan ik niet. Als ik om tien uur naar bed ga, zit ik om kwart over een ’s nachts weer aan de koffie. Dit is geen leven. Ik houd het niet vol.”

Maar voor Jack is euthanasie meer dan het einde van de pijn. Het is ook een wederzien met zijn dochter in de hemel. “Vijf jaar geleden is mijn dochter overleden aan longkanker. Eerst ging mijn vrouw al. En nu is het dus mijn beurt. Laat me maar naar mijn dochter gaan.”

Jack barst in tranen uit. “Elke ochtend praat ik tegen haar. Ze is alles voor mij. Dat kind. Het is op. Ik kan niet meer.”