Brandende auto's en aanslag op metro: jeugdbrandweer oefent groots

“Kan er iemand helpen?!” Een jongen schreeuwt het uit bij een brandende metro. Een paar meter verderop ligt zijn vriend op de grond te creperen van de pijn: “Ik ga dood, help!” Brandweerlieden komen van de trap gesneld en helpen de kuchende 'slachtoffers' het station uit. Niet kort daarna komt een andere ploeg om de boel te blussen. Hoe echt het ook lijkt, dat is het gelukkig niet. De jeugdbrandweer hield zaterdag een grootse oefening op het defensieterrein in Vught. “Dit heb ik nog nooit meegemaakt, zo gaaf."

Nepwonden, echt vuur en geluidseffecten. Alles is uit de kast getrokken om de oefening voor de jongeren zo realistisch mogelijk te maken. Zo’n driehonderd jeugdbrandweerleden doen mee met de oefening, verdeeld over de ochtend en middag. Ze krijgen een aanslag op een metrostation, brandende auto’s en een busongeluk voor hun kiezen. Het is aan de jonge bevelvoerders de taak om hun ploegen zo goed mogelijk aan te sturen om de slachtoffers te redden en de branden te blussen.

"Net alsof je bij de echte brandweer zit."

Een flinke klus voor de Veldhovense Dewi (15). “Het is met heel veel mensen. Normaal gesproken doen we het alleen zelf met onze ploeg en maak ik het plan. Nu moet je met iedereen rekening houden”, legt ze uit. Met een rode wangen van de inspanning staat ze vol adrenaline na te genieten met ploeggenoot Maartje (14). Bij beide meiden zit de passie voor het brandweervak in de familie. “Toen ik heel klein was had ik al een brandweerpakje”, glundert Maartje. “Het is heel leuk om nu zelf met de hogedrukspuit aan de gang te mogen. Het lijkt net alsof je bij de echte brandweer zit.”

"Gaaf om samen iets te blussen."

Ook de 11-jarige Stef gaat zijn vader achterna. Als een van de jongste deelnemers genoot hij van de oefening. “Wij hebben gezorgd dat we water hadden en dat we konden blussen. We moesten veel samenwerken en ook spullen van elkaar lenen”, legt hij uit. “Het is echt een goede ervaring, leuk om dit mee te maken.” Daar sluit zijn ploeggenoot Shanna (17) zich bij aan. Zij wil als ze oud genoeg is misschien zelfs de opleiding volgen. “Het is gaaf dat zoveel mensen samen moeten werken om iets te blussen.”

Dewi (l) en Maartje (r) na de oefening.