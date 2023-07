Voetganger (51) overleden bij aanrijding op A4

Een 51-jarige man uit Oudenbosch is zaterdagnacht op de A4 bij de afslag 28 in Bergen op Zoom - onder het Rooseveltviaduct - om het leven gekomen bij een aanrijding. Hij liep op de A4 toen hij werd aangereden door een automobilist.

De aanrijding vond rond kwart over vier 's nachts plaats. Het slachtoffer kon niet meer gereanimeerd worden. Hoe de man op de weg is terechtgekomen, is niet duidelijk.

Omleiding

De politie doet onderzoek. De A4 van Antwerpen richting Rotterdam werd vanwege dit onderzoek urenlang afgesloten tussen Hoogerheide en Zoomland. Het verkeer werd omgeleid.

De automobilist is een 57-jarige man uit Tholen. Hij was niet onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Zijn auto is in beslag genomen voor onderzoek. Hij is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel en naar huis gebracht. Voor hem is Slachtofferhulp ingeschakeld.