Dronken automobilist slingert over weg en rijdt rakelings langs vol terras

Een slingerende automobilist is zaterdagnacht aangehouden na een gevaarlijke rit door Rijsbergen en Zundert. De 67-jarige man uit Zundert reed onder meer over de verhoging van een rotonde en rakelings langs een vol terras.

Agenten zagen de man rond kwart voor een 's nachts in Rijsbergen over de verhoging van een rotonde rijden. De Volkswagen Polo waarin hij reed, had schade op de achterbumper en reed erg langzaam. Daarop besloten de agenten achter de auto aan te rijden en de bestuurder een stopteken te geven. Die trok zich daar echter niets van aan. Daarop besloten de agenten ook nog het blauwe zwaailicht boven hun auto aan te zetten.

Abrupt remmen

De bestuurder reed echter al slingerend door richting Zundert, waarbij hij op een haar na een bloembak raakte en rakelings langs een vol terras reed.

Aan het eind van de Molenstraat in Zundert lukte het de agenten hun auto voor de Polo te zetten, waarna de bestuurder abrupt remde en tot stilstand kwam. De bestuurder was onder invloed van alcohol. Hij werd aangehouden. In het politiebureau gedroeg de man zich erg vervelend. Hij noemde de agenten onder meer kankerlijers.

Hij had een promillage van ruim 1,5. Agenten hebben zijn rijbewijs in beslag genomen.