Auto staat rechtop tegen verkeerspaal en vliegt in brand na crash: 'Bizar'

In de categorie 'hier mag je niet parkeren' heeft een man in Best het wel heel bont gemaakt. In de nacht van zaterdag op zondag crashte hij op de Sint-Oedenrodeseweg, waarna zijn witte bolide rechtop tegen een wegwijspaal tot stilstand kwam. Een paar minuten later vloog de wagen ook nog eens in de hens.

Meerdere video's van het schouwspel zijn zondag op Dumpert geplaatst. Op de beelden is te zien hoe de man, volgens omwonenden de bestuurder, in zijn blote bast naast de brandende auto staat. "Hij stond erbij en rommelde nog wat in zijn auto. Hij zocht zijn telefoon en deed net alsof er niks ernstigs aan de hand was", zegt buurtbewoner Stefan. "De politie heeft hem meegenomen, omdat hij zei te hebben gedronken." Op het eerste oog leek de man niet gewond. Het ongeluk gebeurde rond tien voor één 's nachts op de kruising van de Sint-Oedenrodeseweg met de Vleutstraat. Stefan lag toen in bed, maar hij was nog wakker.

"Ik keek naar buiten en zag een auto rechtop tegen een paal staan."

"We zijn 's avonds naar de kermis in Best gegaan en wilden net slapen. Toen hoorden we ineens piepende banden en een enorme knal. Ik keek naar buiten en zag een auto rechtop tegen een paal staan. ik geloofde mijn ogen niet", zegt Stefan. "Ik ben naar buiten gelopen en heb 112 gebeld. Bij de auto stond een man die geen shirt droeg. Het was bizar, zeker toen de auto ook nog eens in brand vloog. Toen heb ik opnieuw 112 gebeld om te zeggen dat de brandweer ook maar moest komen." Brandweerlieden blusten het vuur en nog in het holst van de nacht is de uitgebrande auto weggesleept.

"De gemeente mag die paal nu vervangen."