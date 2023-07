Het onderzoek naar de ontploffing in Eindhoven zal nog geruime tijd in beslag nemen (foto: SQ Vision). De politie doet uitgebreid onderzoek aan de Jan van Eyckgracht in Eindhoven (foto: SQ Vision). Wat de explosie in Eindhoven heeft veroorzaakt, wordt onderzocht (foto: SQ Vision). Volgende 1/4 Explosie bij huis Eindhoven: 'De knal was tot midden in Geldrop te horen'

Door een explosie bij een huis aan de Jan van Eyckgracht in Eindhoven is zondagnacht de ruit uit de voordeur geblazen. Ook een raamkozijn raakte beschadigd. De explosie was rond vier uur. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt.

"De knal was enorm en in de wijde omgeving, tot midden in Geldrop, te horen", laat een 112-correspondent weten. "De klap was zo groot dat het zand dat in de wielkasten van geparkeerde auto’s in deze straat zat, loskwam en op straat belandde." Getuigen

Agenten spreken met de bewoonster van het huis en buurtbewoners. De politie heeft de omgeving afgezet met lint en doet onderzoek. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Daarnaast wordt aan mensen in de buurt die camerabeelden hebben van het moment van de ontploffing gevraagd die met de politie te delen. Wat de explosie heeft veroorzaakt, is nog niet naar buiten gebracht.

De politie heeft de omgeving van het huis afgezet en doet onderzoek (foto: SQ Vision).

Wat de explosie veroorzaakt heeft, wordt uitgezocht (foto: SQ Vision).

De politie doet onderzoek aan de Jan van Eyckgracht in Eindhoven (foto: SQ Vision).