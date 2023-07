PSV'er Gutiérrez (28) terug naar Mexico, Schaars assistent van Bosz

Érick Gutiérrez heeft PSV na vijf seizoenen verlaten, zo meldt de NOS. De middenvelder keert terug naar zijn geboorteland Mexico, waar hij gaat spelen voor Chivas uit Guadalajara. Maandag werd ook duidelijk dat PSV oud-speler Stijn Schaars heeft toegevoegd aan de technische staf.

Bij PSV had de 28-jarige Gutiérrez nog een contract tot de zomer van 2025. Het is onbekend welk bedrag Chivas betaalt voor de controleur. Eerder speelde hij in Mexico voor Pachuca.

Gutiérrez begon zijn carrière bij PSV onder trainer Mark van Bommel. In zijn vijf jaar in Eindhoven werd de club niet één keer kampioen. Wel won Gutiérrez twee keer de beker en de Johan Cruijff Schaal met PSV. In de bekerfinale van 2021 tegen Ajax (2-1) maakte hij een van de twee doelpunten.

In zijn periode bij PSV pendelde Gutiérrez tussen bank en basis. Hij kwam tot 94 competitiewedstrijden waarin hij zeven doelpunten maakte.

Schaars assistent-trainer

Maandag begint PSV onder de nieuwe trainer Peter Bosz met de eerste training aan het nieuwe seizoen. Op de dag van de eerste training werd duidelijk dat de Eindhovenaren de staf rond hebben. Oud-speler en voormalig international Stijn Schaars wordt de assistent-trainer van Bosz. Schaars die tussen 2013 en 2016 voor de Eindhovenaren speelde, schuift door vanuit de jeugdopleiding, waar hij de Onder 16 onder zijn hoede had.

Op 4 augustus spelen de Eindhovenaren om de Johan Cruijff Schaal tegen kampioen Feyenoord en op 8 of 9 augustus - afhankelijk van de loting - staat de eerste wedstrijd in de voorronde van de Champions League op het programma.