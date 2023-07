Vermiste kat blijkt week lang opgesloten te zitten in bestelbus

Kat Koffic uit Someren-Eind was al een aantal dagen vermist. Toen hij na een week nog steeds niet was thuisgekomen hadden zijn baasjes de hoop dat hij nog terug zou komen al bijna opgegeven. Maar dankzij oplettende bewoners in Helmond is de kat terecht. Wat bleek? Hij zat daar al sinds maandag opgesloten in een geparkeerde bus.

Wijkagenten schrijven over de bijzondere vondst op Instagram. Bewoners van de Heistraat in Helmond hoorden al een aantal dagen gemauw uit de bus komen. Toen dat maar niet ophield begonnen ze zich zorgen te maken. Ze belden de politie en die achterhaalde de eigenaar van de bus. Die keek vreemd op toen hij het verhaal hoorde, omdat hij zelf helemaal geen kat heeft. Bovendien had hij de bus al sinds maandag niet meer gebruikt. In het busje werd inderdaad een kat ontdekt. De man belde wat klanten waar hij de afgelopen week was geweest. En zo kwam hij uit bij de baasjes van het dier, een stel uit Someren-Eind. Waarschijnlijk was hun kat ongemerkt in de bus gesprongen en zo mee naar Helmond gereisd, twintig kilometer verderop. De baasjes van Koffic waren dolblij dat hun kat terecht was. Die waren ze namelijk al sinds maandag kwijt en ze vreesden het ergste. Op een lege buik na was de kat helemaal gezond. Hij is inmiddels weer veilig thuis bij zijn baasjes.