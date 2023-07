Hij stapelt blessure op blessure, maar Dave knokt zich telkens terug

Van twee gebroken ruggenwervels of een gescheurde dunne darm tot ingescheurde pezen en gebroken sleutelbenen. Dave van der Burg heeft in de loop der jaren een hele waslijst aan blessures opgebouwd. De 29-jarige Heeschenaar knokte zich echter steeds terug en pakte zondag de Nederlandse titel BMX.

Dat Dave koos voor de BMX-fiets, was een idee van zijn ouders. "Als kleine jongen zocht ik onderweg naar school met de fiets altijd stoeprandjes of bultjes op. Mijn ouders moesten me al fietsend vaak vasthouden. Om de zoveel maanden was mijn fiets weer kapot. Ze besloten me toen naar Fietscross Club Oss te brengen. Dat bleek helemaal mijn ding te zijn."

In 2016 pakte hij zijn eerste Nederlandse titel. In 2020 en nu in 2023 kwamen daar kampioenschappen bij. "Bij het NK rijden we op kleinere banen en komen we niet van een acht meter hoge startheuvel af, zoals wij gewend zijn op Papendal. Het zorgt ervoor dat er kleine verschillen zijn. Het was een leuke wedstrijd en lekker dat ik heb gewonnen. Volgende week is het EK, daar ga ik in goede vorm naartoe.”