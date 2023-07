Marco is homo en voelt zich niet veilig op de voetbaltribune

Geweld, gescheld en spreekkoren: homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders voelen zich vaak niet veilig op de voetbaltribune. PSV-supporter Marco Dirven is een van hen. Hij valt op mannen en voelt zich door al dat gescheld met 'homo' niet altijd thuis bij wedstrijden van zijn club. "Nederland is over het algemeen zo'n tolerant land, maar als voetbalsupporter merk ik daar helemaal niets van", vertelt hij. Roze supportersverenigingen zouden een oplossing kunnen zijn, maar volgens bestaande supportersverenigingen in Brabant is daar geen behoefte aan.

Marco gaat al jaren naar bijna iedere wedstrijd van PSV. "Er gebeuren veel dingen op de tribune die ik niet leuk vind", vertelt hij. Zo wordt er iedere wedstrijd wel met 'homo' gescholden en zijn spreekkoren tegen homo's niet ongewoon. Afgelopen seizoen klonk bijvoorbeeld bij verschillende uitwedstrijden van PSV meerdere keren: "Xavi Simons is homo!". Marco: "Dat is echt niet fijn. Ik wil me thuis voelen bij mijn eigen club. Maar door zulke dingen voel ik me soms niet veilig."

"Niet iedereen durft er wat van te zeggen."

De PSV-supporter is niet de enige. Joyce van Delden is secretaris bij de John Blankenstein Foundation (JBF), een organisatie die zich inzet voor acceptatie in de sportwereld van mensen die niet hetero zijn. "Er zijn mensen die in elkaar krimpen als er 'homo' wordt geroepen of als er anti-homospreekkoren klinken. Niet iedereen durft daar wat van te zeggen. Veel mensen gaan niet meer naar wedstrijden, omdat ze zich niet veilig voelen op de tribune." Volgens Marco en Joyce zou een roze supportersvereniging kunnen helpen. "Je kunt dan bij elkaar op de tribune zitten en de regenboogvlag uithangen aan het begin van een wedstrijd. Dat geeft roze supporters het gevoel dat ze zich niet hoeven te verstoppen en dat ze veilig zijn", zegt Marco. Brabant heeft geen roze supportersverenigingen. Negen jaar geleden werd Chapter Pink opgericht bij PSV, maar na een jaar was die afdeling al niet meer actief. Marco wil er opnieuw een starten bij PSV, maar op een oproep van hem in het supportersblad kwam niet één reactie. "Ik ken een paar homosupporters, maar ik denk dat die niet zo goed durven."

"Iedereen kan bij ons meedoen."