Dit moet je doen als je hond last heeft van een grasaar

Honden kunnen er behoorlijk last van hebben in deze tijd van het jaar: grasaren. In de maanden juli en augustus staan de bermen en grasvelden er vol mee. Zelfs op de stoep kom je ze tegen. De stekels kunnen blijven haken in de vacht of de huid van het dier en met een beetje pech zelfs in de neus of de keel. Dat is pijnlijk én gevaarlijk. Dierenartsassistenten Lisa Brandes en Chelsee Vlassak weten hoe je herkent dat je hond een grasaar te pakken heeft en wat je eraan kunt doen.

Grasaren ontstaan als wild gras tot bloei komt. Het zijn de zaden van het gras. In het begin zijn ze vaak groen, maar als ze uitdrogen, worden ze geel en vallen ze uit elkaar in losse zaden. Wat de stengels zo verraderlijk maakt, is dat ze weerhaakjes hebben. Dit zijn die lange stekels die uit de aar steken. Door de weerhaken blijven ze makkelijk in de vacht hangen.

"Ze zijn venijnig en kunnen écht overal terechtkomen", legt Chelsee uit. Er zijn dus niet bepaalde plekken waar ze vaker bij het dier voorkomen. Van top tot teen en zelfs in de ogen of de neus. Het voorkomen is lastig omdat de aren op veel plekken groeien.

Symptomen

Aangezien voorkomen lastig is en 'alle honden er evenveel last van hebben', is het volgens de dierenartsassistenten heel belangrijk om te letten op de symptomen:

Je dier kan veel gaan schudden, flapperen met de oren of krabben.

Acute mankheid. Omdat de grasaar zich snel in de huid boort, kan je dier plotseling mank gaan lopen of pijn hebben aan zijn poot.

Een rode huid waar 'vloeistof' uitkomt. Op de plek waar de grasaar zich naar binnen boort is een klein ingangetje te zien.

Kokhalzen, veel kauwen of niezen kan gebeuren wanneer je dier een grasaar in de mond of neus heeft gekregen.

Controleren na wandelen

Er snel bij zijn kan veel leed besparen, dat benadrukt ook Lisa Brandes van het Dierenziekenhuis in Breda. "Hoe later je er bij bent, hoe slechter het is. Vervelend want ze graven zich steeds dieper in de huid." Je dier na een wandeling controleren kan dus een hoop schelen.

Grasaren die je zelf ziet zitten kun je weghalen met een pincet. "Bij twijfel kun je het beste overleggen met de dierenarts", benadrukt Chelsee.

Als blijkt dat de grasaar te diep zit, is de kans aanwezig dat deze met een operatie eruit gehaald moet worden. "Dat is soms een kleine operatie, maar kan ook lang duren als we naar de aar moeten zoeken. Dat gebeurt dan door verschillende plekjes open te snijden en weer dicht te naaien", zegt Chelsee. Het vervelendste is volgens Lisa wanneer de grasaar uit elkaar valt. "We moeten dan alle stukjes terugzoeken en eruit pulken."

