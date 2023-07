Luchtalarm blijft ook na verplaatsing voor herrie zorgen: 'Schrik me kapot'

De paal met de sirene voor het luchtalarm in Ulvenhout staat amper een maand op de nieuwe locatie of er is alweer gedonder. Buurtbewoners zijn maandag geschrokken van de herrie en vinden ook dat de paal niet in hun omgeving past. Zo gaat het luchtalarm voortaan af naast een basisschool, terwijl een kinderdagverblijf eerder een reden was om de boel te verplaatsen. "Wij zijn er als omwonenden nog niet klaar mee", zegt een buurtbewoonster.

"Mijn hemel, dit is verschrikkelijk", schreeuwt Swaas van Heck dwars door de herrie heen. Met verbijstering kijkt ze vanuit haar tuin naar de lange paal met sirene die pal naast haar huis staat te loeien. Het is de eerste keer dat het luchtalarm in Ulvenhout op de nieuwe locatie op de eerste maandag van de maand wordt getest. "Dit is echt niet normaal", vervolgt ze als de één minuut en zesentwintig seconden voorbij zijn. "Ik snap dat er zo'n ding moet staan, maar niet dat dit dan zo dicht bij een huis, school of BSO mag zijn. Ik ben me kapot geschrokken, want ik had niet gedacht dat het geluid zo hard zou zijn. Hier zijn wij als omwonenden nog niet klaar mee."

"Het is heel vervelend, maar het juist is de bedoeling dat het luchtalarm overlast geeft."

En zo blijft er gedoe over de paal met sirene die Ulvenhout moet waarschuwen bij rampen en rellen. Want herrie was er al eerder. De vorige plaats van het luchtalarm was slechts 300 meter verderop bij dorpshuis de Pekhoeve en kinderdagverblijf Boefies & (B)engeltjes. Na protest werd deze begin juni verplaatst naar de plek naast de rotonde bij het Mariakapelletje. Een grote verrassing voor Swaas van Heck toen ze terugkwam van vakantie. In tegenstelling tot de buren was ze niet geïnformeerd. Hoewel ze hiervoor excuus kreeg van de gemeente snapt ze de beslissing niet. "De paal is verplaatst van de Pekhoeve naar deze plek omdat die daar overlast gaf voor de kinderdopvang, de dieren, de hoge bomen en de kinderboerderij als cultureel erfgoed. Maar nu staat hij hier tegenover de basisschool, een BSO, tussen de hoge bomen en bij het Mariakapelletje. De argumentatie klopt dus niet." "Het is heel vervelend, maar het is juist de bedoeling dat het luchtalarm overlast geeft", legt een woordvoerder van de gemeente Breda uit. "Er zijn bepaalde wettelijke eisen en bovendien is de locatie tot stand gekomen in samenspraak me de Dorpsraad."

"De waarde van mijn huis wordt minder."

"De gemeente verschuilt zich achter de Dorpsraad", vindt buurtbewoner Nol van Rossum "Die hebben een enquête gehouden, maar we weten nog steeds niet wat de uitslag is. Maar de paal staat er al wel. En we kunnen er nog geen eens bezwaar tegen maken." Of dat zo is, is nog wat onduidelijk. Het gaat overigens niet alleen om het geluid, maar ook om het zicht. Want voor een oude molen staat nu een lelijke paal. "De waarde van mijn huis wordt daardoor minder", denkt Van Rossum. "Ik ga eens rustig nadenken of ik juridische stappen onderneem." Op de naastgelegen basisschool spelen de kinderen inmiddels weer in alle rust op het schoolplein. Natuurlijk vonden ook zij het luchtalarm wel heel hard, maar ze waren door de juf gewaarschuwd. "Ik vind het eigenlijk wel leuk", zegt Renske. "Ik kan dan lekker hard gillen en schreeuwen zonder dat iemand mij hoort." Misschien een goede tip voor de buurtbewoners.