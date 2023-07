Doelman Bart Verbruggen tekent bij Brighton & Hove Albion in Engeland

Doelman Bart Verbruggen verruilt het Belgische Anderlecht voor Brighton & Hove Albion uit Engeland. De 20-jarige Bredanaar tekende een contract tot de zomer van 2028. Volgens Engelse media betaalde de Engelse club ongeveer 18,6 miljoen euro voor de jeugdinternational.

"Ik ben erg blij met het aantrekken van Bart", zei trainer Roberto De Zerbi. "Hij heeft hetzelfde soort voetbal gespeeld als wat wij spelen en hij zal geen problemen hebben met het inpassen in onze groep. Hij heeft de potentie om een erg belangrijke speler voor de club te worden in de komende jaren."

Verbruggen speelde in Nederland voor NAC Breda, voordat hij in 2020 naar Anderlecht vertrok. Na een periode als reservekeeper greep hij halverwege het afgelopen seizoen zijn kans. De doelman was tijdens het tweede deel van het seizoen een vaste waarde en werd uitgeroepen tot speler van het jaar bij Anderlecht. Hij werd in maart ook voor het eerst opgeroepen voor Oranje, maar speelde nog geen interland. Wel maakte hij vorige maand zijn debuut voor Jong Oranje.

Verbruggen speelde ook enkele jaren voor WDS'19 in Breda. Dat is dezelfde club als waar Virgil van Dijk zijn voetbalcarrière begon. Van Dijk speelt nu voor Liverpool.