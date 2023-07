Oppassen voor harde windstoten en zware regen: 'Het wordt kletsnat'

Het wordt volgens het KNMI oppassen op de weg dinsdagnacht en woensdagochtend vroeg. Het weerinstituut waarschuwt voor flink wat regen en zware windstoten. Die windstoten kunnen snelheden halen van zeventig tot honderd kilometer per uur. Het gebied met zware windstoten verplaatst zich in de loop van de woensdagochtend noordoostwaarts over Nederland.

"Het gaat komende nacht echt langdurig regenen in de provincie", vertelde Jeroen Elferink van Weerplaza dinsdagochtend in het radioprogramma 'WAKKER' op Omroep Brabant. "De temperatuur zakt dan naar 14 graden, maar vooral die regen is een aandachtspunt. Er kan tien tot wel dertig millimeter regen vallen. Het wordt dus opnieuw kleddernat in de provincie."

"In het weekend krijgen we tropische temperaturen."

In de loop van de ochtend trekt de regen vrij vlot weg en dan breekt de zon vanuit het zuiden door. "Het is dan nog wel wat aan de frisse kant, 19 misschien 20 graden." Vanaf donderdag gaat de temperatuur in de lift. "Dan wordt het 24 graden. Vanaf vrijdag komt de zon er goed bij en halen we 29 graden. In het weekend krijgen we zelfs tropische temperaturen."

"Dinsdag blijft de temperatuur nog steken op 20 tot 22 graden."