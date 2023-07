Topwielrenners hebben geen navigatie nodig om deze mecanicien te vinden

Wereldkampioen Remco Evenepoel en andere topwielrenners hebben geen navigatiesysteem nodig om het bedrijf van Edwin van Vugt in Heeswijk-Dinther te vinden. Als mecanicien pleegt hij onderhoud en reparaties aan fietsen van profwielrenners, maar hij ontwikkelde ook een eigen meetsysteem en een op de renner afgestemd tijdritstuur. “Ik zorg ervoor dat ze harder fietsen zonder dat het ze extra moeite kost.”

Het was de voormalige Rabobank-ploeg die hem de kans gaf in het profcircuit. “In 2009 startte ik naast mijn vaste baan met het repareren van schades aan frames en onderdelen van carbon racefietsen. Al snel vroeg de Rabobank-ploeg of ik ze kon helpen omdat de Internationale Wielerunie de frames van hun tijdritfietsen had afgekeurd. Het was een maand voor de Tour de France en ik heb in de weekenden en meerdere nachten doorgewerkt. Na de tijdritfietsen voor de negen Tour-rijders volgden later alle fietsen.”

Het was zijn visitekaartje voor de professionele ploegen en daarna ging steeds vaker de telefoon. Zo ontwikkelde hij ook een meetsysteem waardoor alle fietsen van één wielrenner precies op dezelfde manier zijn afgesteld. “Als je in het wereldje zit, dan weten ze je snel te vinden. Er is geen enkele wielerploeg waar ik geen zaken mee doe.”