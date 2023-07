Dit zijn de plannen van Peter Bosz als fonkelnieuwe trainer van PSV

Het tijdperk Peter Bosz is deze week definitief begonnen in Eindhoven. De kersverse hoofdtrainer gaat met PSV op jacht naar prijzen en Champions League voetbal. Bij zijn presentatie ging hij in op de vraag waarom hij bij de Eindhovense club past en hoe hij zijn speelstijl wil gaan toepassen. Ook technisch directeur Earnest Stewart lichtte de keuze voor de oefenmeester verder toe.

Na het onverwachte vertrek van Ruud van Nistelrooij was het schakelen voor technisch directeur Earnest Stewart. Hij moest op een rijtje zetten wat hij precies van een trainer verwachtte en in zijn eerste maanden had geconstateerd. “Ik ben gaan nadenken over wat ik met PSV wilde. Welke koers willen we gaan varen en wat bij PSV past. In het verleden kon de club geweldig omschakelen, maar als je wilt winnen moet je ook dominant voetbal kunnen spelen. Dan is Peter Bosz de meest logische keuze in mijn ogen.”

"Ik hou van een trainer met een visie die na vier nederlagen niet alles overboord gooit."

Een kleine cultuuromslag dus bij PSV. Na veel jaren met jonge trainers, Phillip Cocu, Mark van Bommel en Ruud van Nistelrooij, komt er nu een ervaren man met een visie. De jonge trainers kozen ervoor vanuit de basis te voetballen. Peter Bosz wil vol op de aanval met attractief voetbal. “Toch is deze keuze gebaseerd op continuïteit. Dat vind ik het belangrijkste bij een club. Ik hou van een trainer met een visie die na vier nederlagen niet alles overboord gooit”, licht Stewart nog één keer zijn keuze toe. De keuze is ook gebaseerd op de verliespartijen van het afgelopen seizoen tegen kleinere tegenstanders. Daarin kon PSV niet dominant voetbal spelen, iets wat komend seizoen onder de nieuwe hoofdtrainer moet veranderen.

"Zowel de club als ik hebben weinig prijzen gewonnen de afgelopen jaren."

Peter Bosz zelf ziet vooral veel overeenkomsten tussen de club en zichzelf. “We hebben allebei weinig prijzen gewonnen de afgelopen jaren. Die ambitie delen we. Ik hecht veel waarde aan een prijs winnen, die kans is groter bij een topclub als PSV. Dus dit verenigt ons.” De trainer, die net twee dagen in Eindhoven woont, tekende voor drie jaar waardoor de gewenste continuïteit van Stewart gewaarborgd lijkt. Nu is het zaak voor Bosz om zo snel mogelijk zijn speelwijze toe te passen, want over een maand wachten de Johan Cruijff Schaal en de voorrondes van de Champions League. Heeft hij dan wel genoeg tijd?

"Ik kan tegenwoordig prima concessies doen aan mijn speelwijze om het gewenste resultaat te bereiken."

“Dat is bij elke club verschillend. In Israël hadden de spelers het na twee weken door, maar bij een andere club duurde het langer. We zullen het stap voor stap moeten toepassen, dat heb ik de laatste jaren wel geleerd. Ik kan tegenwoordig prima concessies doen aan mijn speelwijze om het gewenste resultaat te bereiken.” Het is voor de hoofdcoach eerst nog afwachten tot zijn selectie definitief is. Dat is de taak voor de technisch directeur. “Daarover hebben we veel contact”, bevestigen de heren. Wat ook werd bevestigd door de technisch directeur is dat er gesproken is met Noa Lang. Hij moet een versterking worden naast Ricardo Pepi die dinsdag medisch gekeurd is. Tot die tijd blijft Peter Bosz nog op de deur van Stewart bonzen om te vragen hoe het ervoor staat en start dinsdag met de eerste training zijn traject richting een eerste prijs en Champions League voetbal.