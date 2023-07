Peter Bosz had een goed gesprek met Xavi Simons: 'Maar hij beslist'

Met de transferperiode in volle gang blijft het nog wekenlang speculeren welke spelers komen en gaan. Het heetste hangijzer bij PSV is of Xavi Simons in Eindhoven blijft of dat hij toch richting Parijs vertrekt. Trainer Peter Bosz en technisch directeur Earnest Stewart spraken al veelvuldig met de aanvallende middenvelder en zijn optimistisch.

Simons maakte afgelopen seizoen indruk en werd in zijn eerste seizoen bij PSV topscorer in de Eredivisie. Interesse van grote clubs uit Engeland lijkt hij af te wimpelen, maar er blijft één clausule blijft rondzingen. Algemeen directeur Marcel Brands zei aanvankelijk dat Paris Saint-Germain een terugkoopclausule had van 12 miljoen euro, maar later bleek dat het slechts 6 miljoen was. Eén voordeel in deze clausule is dat de Xavi zelf mag beslissen.

"Ik heb aangegeven dat ik hem graag bij de groep wil houden, maar ook wat hij kan verbeteren"

En dus is PSV volop in gesprek met Simons om zijn contract te verlengen en nog belangrijker: de clausule uit het contract te halen. Ook de nieuwe trainer Peter Bosz sprak met de middenvelder. “Dat was een goed gesprek. Daarna is hij op vakantie gegaan. Daar is het contact ook bij gebleven.” In het gesprek heeft de trainer meerdere onderwerpen besproken. “Ik heb aangegeven dat ik hem graag bij de groep wil houden, maar ook wat hij kan verbeteren.” Toch weet Bosz ook dat hij geen wonderen kan verrichten. “De keuze ligt bij de speler. Ik kan vertellen wat mijn plannen zijn. Maar hij beslist wat hij gaat doen.”

"Er is één ding dat ervoor kan zorgen dat hij hier snel vertrekt maar verder hebben wij de volledige controle"