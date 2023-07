De Wandeling is terug van weggeweest en te zien op Brabant+

Goed nieuws voor fans van De Wandeling: de afleveringen van het populairste tv-programma in het bestaan van Omroep Brabant is vanaf nu te zien op Brabant+, de streamingsdienst van de omroep. De eerste twee seizoenen, in totaal zestig afleveringen, zijn sinds deze week weer te zien.

In elke aflevering werd een gedeelte van Brabant aangedaan. Presentator René Bastiaanse bewaart mooie herinneringen aan die periode. "Hoewel het zo'n 25 jaar is geleden, ervaar ik het als één groot feest. Gewoon twee jongens die er samen op uit trekken."

De Wandeling was met ruim vierhonderdduizend kijkers per week een echte publiekstrekker. Van het programma met presentator René Bastiaanse, die met cameraman Léon Hagedoorn op pad ging, zijn tussen 1998 en 2005 in totaal 240 afleveringen gemaakt.

Elke aflevering van De Wandeling was ook rijkelijk gevuld met weetjes en feitjes. "De redactie bereidde dat voor. Ik ben een slechte slaper. 's Nachts maakte ik er een verhaal van en dat vertelde ik in hoog tempo. Bij De Wandeling had ik altijd mijn moeder in gedachten. Mijn moeder vond het leuk om verhalen te horen. Ik zorgde dan dat het verhaal ook voor haar goed te volgen was. Zij was mijn natuurlijke publiek. Lichtvoetig en feitelijk juist."

Bastiaanse ging altijd op stap met zijn vaste cameraman Léon Hagedoorn. Tussen beiden ontstond een mooie chemie. Volgens Bastiaanse kwam dat omdat het duo zich nooit bekommerde om de kijker. "We wisten van tevoren soms niet wat het zou worden. Ik liep te hyperen en dan kwam Léon er met zijn fijnzinnig commentaar overheen. Dat viel altijd goed. Een ander belangrijk ingrediënt was het feit dat Brabanders geïnteresseerd zijn in Brabant. En dat hebben we op een aangename manier verteld."

Bastiaanse heeft nog een compliment op zak voor cameraman Léon. "Hij was belangrijk voor De Wandeling. Niet alleen met zijn opmerkingen, maar ook met zijn cameravoering. Ik was tamelijk beweeglijk, maar Léon kon mij volgen. In het achterlopen was hij een kei. En weer of geen weer: we sjouwden altijd door."

Over welke aflevering het programma De Wandeling het meest typeert, hoeft Bastiaanse niet lang na te denken. "De wandeling door het riool in Bergen op Zoom. Dat was De Wandeling in optima forma. We sjouwen, klimmen en ouwehoeren maar door onder de grond. Gewoon normaal doen en niet gelikt. Een favoriete plek heb ik niet, alle plekken in Brabant zijn mij dierbaar."

Over Brabant+

Met de nieuwe app van Omroep Brabant kijk je, gratis en reclamevrij en waar en wanneer je wilt, naar series en documentaires van Brabantse bodem. Waaronder dus ook het nieuwe Ministerie van Brabantse Zaken. Daarnaast biedt de app de mogelijkheid om live tv te kijken en naar Omroep Brabant radio te luisteren. Meer informatie op omroepbrabant.nl/brabantplus.