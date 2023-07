Zwangere Floor Jansen met ambulance naar ziekenhuis en stopt met optreden

Zangeres Floor Jansen, de frontvrouw van de band Nightwish, is onlangs met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht na een optreden met de band in Finland. De zangeres uit Goirle stortte uitgeput ineen, zo schrijft ze in een bericht op Instagram. Komende shows, de laatste voor haar zwangerschapsverlof, zijn geannuleerd.

Jansen is zwanger van haar tweede kindje en meldt dat met de ongeboren baby niets mis is. "Ik was wel zo moe, dat werken geen optie meer is", schrijft ze. "Voor de gezondheid van zowel mezelf als mijn ongeboren baby, moet ik rusten en me volledig focussen op mijn herstel en de laatste fase van mijn zwangerschap."

Drie weken geleden annuleerde de band van Jansen de show in Oslo. "Ik had gehoopt dat ik weer genoeg energie zou hebben voor mijn soloshows in Nederland, maar dat is helaas niet het geval", zegt de zangeres.

Jansen baalt als een stekker dat ze haar fans moet teleurstellen. "Het breekt mijn hart. Het is een beslissing die ik niet zomaar neem. Voor nu neem ik tijdelijk afscheid van het podium."

Zwanger

Floor Jansen maakte afgelopen maart bekend in verwachting te zijn van haar tweede kind. "Freja wordt grote zus. We zijn erg blij om dit bijzondere nieuws met jullie te delen", zei ze toen.

Afgelopen november trad ze voor het eerst weer op, nadat ze was hersteld van borstkanker. De tumor werd korte tijd ervoor per toeval ontdekt: "Het engste is dat ik het niet voelde. Ik dacht dat ik gezond was. Als ik niet naar die controle was gegaan, was het nog lang niet ontdekt en had het veel verder kunnen groeien."

Phantom of the Opera

In Nederland kent het grote publiek Floor Jansen haar van het musicalduet 'Phantom of the Opera' met Henk Poort. Samen deden ze in 2019 mee aan het programma 'Beste zangers'.