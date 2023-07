Na renovatie vindt Dorothé haar huis haast een bouwval: ‘Ik kan wel janken’

Een badkamer die schots en scheef is, een beschadigde keukenvloer en schimmelplekken die onder de verse laag verf door kruipen. Dankzij een grote renovatie zou het huis van Dorothé Beks uit Geldrop erop vooruit moeten gaan. Maar in plaats daarvan heeft ze alleen maar meer kopzorgen gekregen. “Donderdag zou de oplevering zijn, maar mijn huis is nog een bouwval. Ik kan wel janken”, zegt ze.

Haar huis in de Willem van Ruysbroeckstraat is een van de 314 huurwoningen in de wijk Coevering die door Woonbedrijf en Ballast Nedam worden aangepakt. En dat was hard nodig. Een van de slaapkamers zat helemaal vol met schimmel. En ook de badkamer en de keuken waren aan een renovatie toe. Dorothé was blij dat haar huis eindelijk werd opgeknapt, maar naarmate de weken verstreken sloeg dat om. “Het is een hel geworden. Iedere keer als ik hier ga kijken wordt het slechter.”

De woning zou donderdag opgeleverd worden. Dat gaan de bouwvakkers niet halen, geeft Woonbedrijf te kennen. Maar Dorothé vreest dat het nooit af komt. "Het is een bouwval in onze ogen. Ik snap dat je eerst ellende moet ervaren voordat het mooi wordt, maar het wordt alleen maar erger. Ik kan wel janken."

De nieuwe keuken en de badkamer zijn slordig geïnstalleerd. “De gaten voor de stopcontacten zijn niet geboord, maar uitgehakt", laat Dorothé zien. "De wasbak en de wc hangen niet waterpas. En de tegels in de douche liggen scheef, waardoor het water niet wegstroomt." Bovendien lijkt de schimmel in de slaapkamer nu alweer terug te komen. “Ze hebben er gewoon verf overheen gegooid”, denkt Dorothé. En zo zijn er nog meer ergernissen.

De woningstichting betreurt de situatie, maar is van mening dat ze ook niet de kans krijgt om de woning van Dorothé goed op te leveren. “We hebben er alles aan gedaan dat ze zo min mogelijk last ondervindt van de renovatie, met een logeerwoning", legt woordvoerder Dorien Braakman uit. "Helaas hebben we de planning niet gehaald, maar het helpt ook niet dat ze om de haverklap poolshoogte komt nemen.”

De fouten die Dorothé ontdekt heeft, worden volgens Braakman hersteld. “Het wil niet zeggen dat het zo wordt opgeleverd. Dat doen we binnen de geldende normen. En als er dan nog schimmel blijkt te zitten of er zijn andere dingen niet in orde, lossen we dat op.” Ze begrijpt de angst dat de planning zo nog verder uitloopt. “Maar daarom blijven we met de bewoners in gesprek.”

Dorothé is niet de enige die met de handen in het haar zit. Uit frustratie is er een bewonerscommissie opgericht. Van de honderd aangepakte woningen, zouden volgens de commissie zestig bewoners klagen. "Afspraken worden niet nagekomen en de resultaten zijn bedroevend", zegt Hans Bevers. "Er zijn lekkages, schimmel en de kozijnen zitten vol met kieren."

Woonbedrijf geeft toe dat er klachten zijn, maar weet niet hoeveel dat er precies zijn. “Klachten die we horen gaan vooral over de communicatie en verandering van de planning. Dat lossen we zo snel mogelijk op", zegt Braakman. "Maar het is lastig om zoveel woningen zo snel mogelijk te verduurzamen. Gelukkig zijn er ook veel bewoners dik tevreden met de renovatie."