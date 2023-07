Skiën in de zomervakantie terwijl je bijna niets ziet: 'Ik ken geen angst'

Veel mensen zoeken dezer dagen de zon op, maar Maaike Bennink uit Den Bosch gaat binnenkort skiën in Zwitserland. En dat terwijl ze maar twee procent ziet. Ze krijgt er een kick van als ze met hoge snelheid van een berg af skiet. "Ik laat me gewoon gaan en ken geen angst.” Uiteindelijk wil ze knallen op de Paralympische Spelen van 2026.

Maaike werkte als verpleegkundige, totdat ze in 2006 van de ene op de andere dag bijna niks meer zag. Een oogzenuwontsteking zorgde voor nog maar acht procent zicht. “Eerst ging ik er van uit dat ik zou herstellen. Na drie jaar moest ik echter constateren dat het niet meer beter werd. Ik had zelfs nog maar twee procent zicht. Vergelijk het met kijken door een rietje en dan onscherp.”

Ze kon niet meer aan het werk als verpleegkundige. Ze besloot zich om te scholen tot sportmasseur en startte haar eigen bedrijf. “In mijn vrije tijd ben ik gaan wielrennen en daarna roeien, maar dat was niet mijn ding. Via een blinden- en slechtziendenreis in 2012 heb ik een skiles gevolgd. Daarvoor had ik nog nooit in mijn leven op ski's gestaan. Ik weet nog goed dat ik op het lopende bandje naar boven het bijna in mijn broek deed van angst.”

Ze was talentvol en niet veel later volgde een uitnodiging van de bond. Ze werd de eerste Nederlandse slechtziende internationale wedstrijdslalomskiester. “Ik word begeleid door een buddy. Die helpt me met alles: vertelt me hoe het hotel er uitziet en wat er op mijn bord ligt. Zo gaat dat ook op de piste. Als ik naar beneden ga, volg ik de aanwijzingen van mijn buddy in mijn oortjes en ik hoor welke kant we opgaan.”