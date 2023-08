Samantha is wereldkampioen karate, maar de sport kost haar bakken met geld

Een voetballer die voor vele miljoenen naar Saudi-Arabië verkast, het is iedere week in het nieuws. Ook in andere sporten kunnen toppers een dik belegde boterham verdienen. Toch weet Samantha van Lokven dat topsport niet altijd geld oplevert. De 28-jarige Tilburgse is wereldkampioen karate, maar de sport kost haar maandelijks bakken met geld. "Ik doe deze sport met zoveel plezier, dat ik het er graag voor over heb."

Leon Voskamp Geschreven door

Samantha werkt fulltime als sportinstructeur bij een fysiotherapiepraktijk. Die baan heeft ze hard nodig, want voor haar sport krijgt ze alleen financiële ondersteuning van sponsoren. "Van de zaalhuur tot mijn trainer, ik moet alles zelf betalen. De kosten zijn gigantisch."

Ze traint dagelijks, vaak twee of drie keer. "Het zijn soms extreem lange dagen. Werk en topsport zijn lastig te combineren, maar waar een wil is, is een weg. Het harde werken is beloond." Voor het geld hoeft Samantha het dus zeker niet te doen, maar de liefde voor de sport maakt alles goed. Dat enthousiasme hoopt ze ook over te brengen op de jeugd. "De sport kan je heel veel brengen. Een stuk discipline, je krijgt er zelfvertrouwen van en als je hard werkt en nooit opgeeft, liggen er op sportief gebied mogelijkheden." Haar prijzenkast is inmiddels erg vol met tien Nederlandse titels, de Europese- en de wereldtitel Shito-ryu, een grote karatestijl. Ze koos voor ‘kata’, oftewel een schijngevecht. Met bewegingen beeldt ze een gevecht uit zonder dat er iemand tegenover haar staat.

