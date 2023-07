Boom valt op vrouw, slachtoffer met spoed naar ziekenhuis

Op de Rietdijk in Breda is woensdagmiddag een boom op een vrouw gevallen. Vanwege de ernst van de situatie landde een traumaheli vlakbij de Rietdijk. Die had vanwege het stormachtige weer moeite met landen en opstijgen.

De brandweer haalde de vrouw onder de boom vandaan. Ze is behandeld door ambulancepersoneel en vervolgens onder begeleiding van de trauma-arts met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Flinke boom

Het was een flinke boom, die omging. "De stam van de boom heeft een doorsnee van ruim veertig of vijftig centimeter", meldt een 112-correspondent. Of de boom bezweek vanwege de storm die woensdagochtend over het land trok, is niet bekend. "Maar het waaide op het moment dat de boom omviel wel behoorlijk", laat de 112-ciorrespondent weten.