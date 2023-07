Mark Rutte 'zingt' Brabant van Guus Meeuwis en dat klinkt zo

We kunnen niet meer om Artificial Intelligence (AI) heen. Misschien heb je er voor de grap al eens je boodschappenlijst mee laten rijmen, heb je het gebruikt om een ABC'tje te schrijven voor je matige collega die met pensioen gaat, of vind je het allemaal nog een beetje eng. Hoe dan ook: de keuze is reuze. Er kan een hele hoop. Mark Rutte een liedje van Guus Meeuwis laten zingen? Kan gewoon. Sterker nog: het is al gedaan.

Onze aandacht werd getrokken door een filmpje dat woensdagmorgen opdook op TikTok. Het is onze minister-president, of in ieder geval zijn stem, die zich waagt aan een cover van 'Brabant'. Het is alleen niet écht Rutte, maar een AI-versie van de VVD-politicus. En die zingt dan, een beetje nasaal en met wat sporen van een zachte G, het liedje van Guus Meeuwis. Om er maar een cliché aan vast te plakken: het kan namelijk allemaal, tegenwoordig. Misschien ken je ChatGPT al, het programma dat als een razendsnelle zoekmachine je vragen beantwoordt. Maar met Artificial Intelligence kan echt oneindig veel. Wat je hier ziet, is dat de technologie wordt ingezet om een nummer zo te vervormen, dat het lijkt alsof iemand anders het zingt. Fragmenten van Ruttes stem worden zo gebruikt om het te vervormen met Meeuwis. En, nou ja, dan krijg je dus dit.

Nou is het AI-zangtalent van Rutte hartstikke fascinerend, maar puntje bij paaltje is de politicus natuurlijk geen echte zanger. Zou het dan toch beter klinken als Guus ge-AI-coverd wordt door mensen die in het echt wél muzikant zijn? Oordeel zelf maar. Dan trappen wij hem voor je af met de Amerikaanse rapper Ye.

Ach ja. Of Meeuwis zich inmiddels al druk moet gaan maken over de moordende concurrentie van AI-rappers, dat houden we voor nu maar even in het midden. Volgende dan maar? Hier heb je rapper Juice WRLD, met Geef Mij Nu Je Angst.

Of wat dacht je van Het Is Een Nacht, maar dan door rapper Juice WRLD?